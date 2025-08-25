Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Wyszła z zakonu, zniknęła na trzy dni. "Pracując z ofiarami przestępstw, nie myślałam, że stanę się jedną z nich"

Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Siostra zakonna padła ofiarą oszustów
Źródło: TVN24
Siostra Dorota odebrała telefon i w pośpiechu opuściła zakon. Później urwał się z nią kontakt. Zakonnica wiele lat pracowała z ofiarami przestępstw, również handlu ludźmi, dlatego pozostałe siostry potraktowały jej zniknięcie bardzo poważnie. Policja rozpoczęła poszukiwania. Zakonnica odnalazła się po kilku dniach. Okazało się, że padła ofiarą oszustów i straciła kilkaset tysięcy złotych. Teraz nagrała apel, żeby ostrzec innych.

Wszystko zaczęło się we wtorek, 19 sierpnia. Siostra Dorota ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża w Siedlcach około godziny 11 odebrała telefon od rzekomego funkcjonariusza policji i w pośpiechu opuściła zakon. Później nie było z nią kontaktu.

Pozostałe siostry potraktowały jej zniknięcie poważnie. Obawiały się, że może mieć to związek z jej posługą - zakonnica przez wiele lat pracowała z ofiarami przestępstw, między innymi handlu ludzi, czy prostytucji. Powiadomiona została policja.

Zakonnicę odnaleziono dopiero w czwartek. Jak się okazało, pojechała do Łodzi i była w drodze do Warszawy.

Zakonnica apeluje o ostrożność

- Oszust przekonał ją, że pieniądze, do których ma dostęp, do jej konta, są zagrożone i że musi szybko te pieniądze przelać na inne konta. Ona uwierzyła temu mężczyźnie i wykonywała jego polecenia. Udawała się do kolejnych banków i dokonywała kolejnych przelewów - opisał młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

W ten sposób kobieta straciła kilkaset tysięcy złotych. Była tak zmanipulowana przez oszustów, że kiedy w czwartek znaleźli ją prawdziwi policjanci, na początku im nie uwierzyła.

Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych
Dowiedz się więcej:

Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych

WARSZAWA

Siostra Dorota po tym, co ją spotkało nagrała i opublikowała apel, żeby ostrzec innych.

"Pracując z ofiarami przestępstw, nie myślałam, że stanę się jedną z nich, a jednak tak się stało. Przez prawie trzy dni byłam pod wpływem osób, przekonana, że działam dla dobra, że jestem w ciągłym kontakcie z policją, a jednak okazało się, że byli to przestępcy i oszuści" - powiedziała w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przez Zgromadzenie Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża.

Dodała, że sama jest osobą świadomą zagrożeń, a mimo wszystko dała się oszukać.

"Ta sytuacja pokazała mi, że każdy może stać się ofiarą" - podkreśliła. I dodała: "Bądźcie czujni, nie dajcie się zwieść, bądźcie uważni na wszelkie sygnały, weryfikujcie wszystko, nawet, jeżeli wydaje się, że jest to jak najbardziej prawdziwe i realne".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: MAK/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Siostry Pasjonistki św. Pawła od Krzyża

Udostępnij:
TAGI:
oszustwoŁódźŁódzkiePolicja
Czytaj także:
imageTitle
Nocne włamanie, skradziono kilka rowerów. Kłopoty zespołu przed etapem Vuelty
EUROSPORT
pieniadze portfel wydatki senior emeryt emerytura renta shutterstock_2391938409
Dorabianie do emerytury. Wchodzą nowe progi
BIZNES
pc
Nawrocki: podpisałem 5 kolejnych ustaw, 3 zawetowałem
Polska
Rekordowo niski stan Wisły
Wody w Wiśle jeszcze mniej. Kolejny rekord
WARSZAWA
imageTitle
Ostatnia pogromczyni Świątek prowadziła 5:1 i odpadła. Filipinka pisze historię
EUROSPORT
Wjechał na chodnik i wyprzedził kilka samochodów
Wyprzedzał chodnikiem, stanie przed sądem
Szczecin
shutterstock_1329967172
NIK o "poważnych nieprawidłowościach". Urząd reaguje: pomieszanie ról
BIZNES
Tajfun Kajiki zbliża się do Wietnamu
Zamknięte lotniska i szkoły. Szykują się na tajfun
METEO
Śmiertelny wypadek na A4
Wypadek na autostradzie. Nie żyje pieszy
Wrocław
Renata Janik (PiS), marszałkini województwa świętokrzyskiego
Rodzinny biznes na dotacjach. Firma zięcia Renaty Janik nie zamierza zwracać dotacji
Piotr Szostak
Stanisław Soyka
Są wyniki sekcji zwłok Stanisława Soyki
Trójmiasto
Agresor w więzieniu może spędzić resztę życia
Próbował zabić byłą żonę. Miał już wyrok za znęcanie się nad rodziną
Lublin
Żołnierz z Burkina Faso
Koniec programu walki z malarią. Wojsko w laboratoriach
Świat
imageTitle
Nie żyje polski bramkarz. Prokuratura wydała komunikat
EUROSPORT
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz bez dostępów. "Nie przesyłają informacji kluczowych"
Polska
Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Awantura i atak ostrym narzędziem. Policja szuka 26-latka
Lubuskie
pap_20250812_0J6
Minister: Rośnie optymizm. Przyspieszamy
BIZNES
shutterstock_2534169903
Gorąco na rynku. "Nowe oferty bardzo szybko znajdują najemców"
BIZNES
Seniorka trafiła do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
W stanie hipotermii leżała nad rzeką
Rzeszów
Granica polsko-białoruska
MSWiA: w najbliższych dniach będziemy świadkami zwiększonej presji migracyjnej 
Polska
Mokradło w dolinie Fraser w Kolorado
Śmiertelnie groźna toksyna powstaje w źródle wody pitnej
METEO
mid-25813448
Negocjacje w willi premiera. Spotkanie jeszcze dziś
Polska
imageTitle
Niemoc i smutna seria Linette w Wielkich Szlemach
EUROSPORT
Strażacy znaleźli zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Spłonęła altana w lesie. W środku znaleźli ciało mężczyzny
Trójmiasto
imageTitle
Wybity bark, zagubiony rower, triumf kolegi. Surrealistyczny dzień kolarza Vuelta a Espana
EUROSPORT
Pożar w miejscowości Jankowy
Pożar w zakładzie z pianką tapicerską
Poznań
Jerry Adler CZB
Jerry Adler nie żyje
Kultura i styl
Upalna pogoda
Zbliża się fala gorąca. Mogą pojawić się pomarańczowe alarmy
METEO
Tragiczny wypadek pod Sieradzem. Nie żyje 38-letni mężczyzna
282 ofiary wypadków od początku wakacji
Polska
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
W garażu podziemnym spłonęło pięć aut

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica