Zatrzymał się na autostradzie, tuż obok drogowców. "Udało się zapobiec potencjalnej tragedii"

Do zdarzenia doszło koło Radomska w województwie łódzkim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek około południa na węźle Radomsko na autostradzie A1 doszło do obywatelskiego ujęcia pijanego kierowcy ciężarówki.

- Dzięki czujności i zdecydowanej postawie pracowników obsługi autostrady A1 udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze. Obok pracowników wykonujących prace na autostradzie zatrzymała się ciężarówka, z której wysiadł mężczyzna. Kierowca chwiejnym krokiem podszedł do bariery energochłonnej i gwałtownie wyrzucił z siebie treść żołądkową - przekazała podinspektor Aneta Wlazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy ciężarówki na A1 Źródło: KPP w Radomsku

Ponad dwa promile w organizmie

Świadkowie podeszli do kierowcy ciężarówki w przekonaniu, że potrzebuje pomocy. Podczas rozmowy wyczuli od niego woń alkoholu. Natychmiast powiadomili policję i uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę.

- Na miejsce dotarł patrol, który przebadał alkomatem kierowcę. Okazało się, że miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. 31-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego trafił do policyjnej celi. Gdy wytrzeźwieje usłyszy zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności - dodała policjantka.

Mężczyźnie zatrzymano prawo. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.