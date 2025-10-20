Znaleźli ciało mężczyzny pogryzione przez zwierzęta. Ustalają, co się stało

Poddębice Źródło: Google Earth Pro

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Poddębic (woj. łódzkie) odebrali zgłoszenie o zdarzeniu w piątek przed godziną 15:00.

- Zgłoszenie dotyczyło nieprzytomnego mężczyzny leżącego przed bramą jednej z posesji na terenie gminy Poddębice - wyjaśnia młodszy aspirant Alicja Bartczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.

Sekcja zwłok da odpowiedź

Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie żyje. Jego ciało miało liczne rany wskazujące na pogryzienie przez zwierzęta, prawdopodobnie psy. Ofiara to mężczyzna w wieku 76 lat.

Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do jego śmierci - czy przyczyniły się do tego zwierzęta czy też zmarł, a jego ciało zostało pogryzione po śmierci.

- Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności śmierci tego mężczyzny. Na tym etapie nie przesądzamy, czy zwierzęta miały jakikolwiek związek ze zgonem. Na czwartek zaplanowana jest sekcja zwłok mężczyzny - poinformowała aspirant Bartczak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD