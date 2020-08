Od 28 lat szukają go za zabójstwo i już sądzili, że znaleźli. Założyli kajdanki, a chwilę później musieli przepraszać

We wtorek na targowisku w Piotrkowie Trybunalskim pojawili się pracownicy sanepidu w towarzystwie policjantów. Kontrolowali, czy sprzedawcy przestrzegają zaleceń sanitarnych związanych z trwającą pandemią COVID-19.

- Podeszli i do nas. Policjant i policjantka poprosili nas na koniec o dokumenty. Pani na chwilę odeszła, a kiedy wróciła, zaczęły się dziać rzeczy nieprawdopodobne - opowiada pani Aneta.

Funkcjonariuszka założyła jej zszokowanemu mężowi kajdanki i oświadczyła, że figuruje on w bazie danych jako osoba ścigana za zabójstwo sprzed 28 lat, do którego doszło na poznańskich Ratajach.

- Policjantka mówiła, że chodzi o zabójstwo pierwszego stopnia. Że Sławomir jedzie najpierw do komendy, a potem do prokuratury - relacjonuje kobieta.

Małżeństwo mówiło, że to musi być pomyłka.

- Pani policjantka powiedziała, że ma twarde dane i jeżeli mąż będzie się stawiał, to może go "rzucić na glebę” - zaznacza żona mężczyzny.

Pomyłka

Policjantka - jak relacjonuje pani Aneta - była pewna swego. W przeciwieństwie do partnera z patrolu.

- Policjant zabrał jeszcze raz dowód mojego męża, wrócił i rozkuł kajdanki na jednej ręce. Powiedział, że doszło do pomyłki. Policjantka w pierwszym odruchu zabroniła mu zdjąć kajdanek z drugiej dłoni - opowiada rozmówczyni tvn24.pl.

- Oboje się czuliśmy bardzo źle. Zostaliśmy poniżeni w oczach wszystkich ludzi na targowisku. Policjantka traktowała nas pretensjonalnie. To było koszmarne - mówi pani Aneta.

Kobieta złożyła już skargę do komendanta miejskiego policji w Piotrkowie.

Poszukiwany Sławomir Pawlik. Na zdjęciu sprzed 22 lat i na wizerunku opublikowanym przez policję. Jest one podejrzany o zabójstwo swojej dziewczyny

Procedury

Dodaje, że po założeniu kajdanek nastąpiła bardziej drobiazgowa analiza danych, na podstawie której okazało się, że doszło do pomyłki.

- Według moich ustaleń, policjanci przeprosili za całe zajście. To jednak nie zmienia faktu, że całe zdarzenie będzie wyjaśnione. Jeżeli okaże się, że policjanci popełnili błędy, zostaną ukarani - kończy komendant.

Zbrodnia sprzed lat i poszukiwany Sławomir Pawlik

Sławomir Pawlik, ten ścigany listem gończym, jest podejrzany o zabójstwo, którym w 1992 roku żył cały Poznań. Wtedy to w jednym z mieszkań w bloku z wielkiej płyty na os. Czecha odkryto ciało mieszkającej tam Edyty.

List adresowany był do policji. Pawlik miał napisać w nim, że ktoś obrabował mieszkanie, a on odnalazł zwłoki Edyty, lecz bał się to zgłosić ze względu na swoje wcześniejsze konflikty z prawem. Mężczyzna znajdował się wówczas pod dozorem policyjnym, m.in. za współudział w gwałcie i kradzieże. Choć podejrzewano, że mężczyzna mógł popełnić samobójstwo, jego ciała nie odnaleziono.