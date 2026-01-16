Logo strona główna
Pabianice

Autobus zderzył się z tramwajem

Zderzenie autobusu z tramwajem w Pabianicach
Do zdarzenia doszło w Pabianicach
Źródło: Google Earth
Wypadek w Pabianicach (Łódzkie). Tramwaj zderzył się z autobusem. Ranny został kierowca autobusu, trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 8 na ulicy Łaskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wiejską. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, kierujący autobusem, chcąc skręcić w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, który jechał w kierunku zajezdni.

Kierowca autobusu został ranny. 54-latka z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. "Mężczyzna został objęty opieką medyczną i przetransportowany z obrażeniami do jednego z łódzkich szpitali" - podała pabianicka policja.

Zderzenie autobusu z tramwajem w Pabianicach
Zderzenie autobusu z tramwajem w Pabianicach
Źródło: KPP w Pabianicach

W chwili zdarzenia w autobusie nie było pasażerów.

Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu.

Autorka/Autor: mm/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pabianicach

Pabianice Wypadek Łódzkie
