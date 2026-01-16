Autobus zderzył się z tramwajem

Do zdarzenia doszło w Pabianicach Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek przed godziną 8 na ulicy Łaskiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wiejską. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach, kierujący autobusem, chcąc skręcić w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi, który jechał w kierunku zajezdni.

Kierowca autobusu został ranny. 54-latka z obrażeniami ciała przewieziono do szpitala. "Mężczyzna został objęty opieką medyczną i przetransportowany z obrażeniami do jednego z łódzkich szpitali" - podała pabianicka policja.

W chwili zdarzenia w autobusie nie było pasażerów.

Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu.

