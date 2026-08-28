Czołowe zderzenie. Nie żyje 22-latka

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło wideo: Piotrkowski24.pl Źródło zdj. gł.: Piotrkowski24.pl

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Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18.30 na 23 kilometrze drogi krajowej nr 91 na wysokości miejscowości Longinówka. Służby otrzymały zgłoszenie o czołowym zderzeniu dwóch samochodów.

Nie żyje 22-letnia kobieta

- Na drodze krajowej 91 doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych, w wyniku poniesionych obrażeń, mimo prowadzonej reanimacji 22-letnia kierująca Audi zmarła, natomiast 19-letni kierujący pojazdem marki Infiniti został przetransportowany do szpitala. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z KMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

Tragiczny wypadek na DK 91 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło zdjęcia: Piotrkowski24.pl

Siła zderzenia była tak duża, że przód jednego z pojazdów został całkowicie zmiażdżony, drugie auto wylądowało na polu. Utrudnienia w miejscu zdarzenia trwały kilka godzin.