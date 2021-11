Pokazują zdjęcia, opowiadają o chorych dzieciach. Oszuści mówią, że wspierają jedną z fundacji

Do drzwi pani Anny spod Łodzi zapukali i przedstawili się jako wolontariusze fundacji "Dom w Łodzi", która pomaga chorym dzieciom. Poruszona kobieta dała im pieniądze, a po chwili skontaktowała się z fundacją, by zapytać czy może jeszcze w jakiś sposób wesprzeć jej działalność. Wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustów. W podobny sposób pieniądze straciły też inne osoby.

Wśród oszukanych jest między innymi pani Anna Miszyńska z Ksawerowa pod Łodzią. Oszuści przyszli do jej domu i pokazali zdjęcia chorych dzieci. Twierdzili, że te przebywają w domu dziecka i że zbierają fundusze po to, żeby zorganizować im lepsze święta Bożego Narodzenia. Kobieta przekazała im pieniądze, ale jeszcze w czasie wizyty oszustów kilka detali zwróciło jej uwagę.

- Zazwyczaj pieniądze są zbierane do przygotowanych puszek. A ta pani wzięła pieniądze i schowała je do torby. Dziwne było też to, że nie chodzili oni od drzwi do drzwi, tylko wybierali konkretne lokale - opowiada oszukana kobieta.