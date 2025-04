Żywy noworodek leżał w pustostanie zawinięty w foliówkę. Zareagował świadek

Łódź Źródło: Google Earth

W pustostanie przy ulicy Zgierskiej w Łodzi policjanci odnaleźli żywego noworodka. Służby o tym fakcie zostały poinformowane przez przypadkowego świadka. Dziewczynka była zawinięta w reklamówkę i głośno płakała. Trafiła do jednego z łódzkich szpitali. Do późnych godzin wieczornych na miejscu trwały policyjne czynności.

Do zdarzenia doszło we wtorek. Około godziny 20.20 do dyżurnego policji zadzwonił przypadkowy świadek, informując, że w jednym z pustostanów przy ulicy zgierskiej odnaleziony został żywy noworodek. Na miejsce pojechały służby.

Żywy noworodek w pustostanie

- Przybyli na miejsce policjanci potwierdzili ten fakt. Natychmiast wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która zabrała noworodka do szpitala. Do późnych godzin wieczornych policjanci prowadzili na miejscu czynności procesowe mające na celu ustalenie okoliczności tego zdarzenia - przekazał w rozmowie z tvn24.pl podkomisarz Adam Dembiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Jak udało na się ustalić, to dziewczynka, która była w reklamówce, głośno płakała. Została urodzona tego samego dnia. Trafiła na oddział neonatologii jednego z łódzkich szpitali.

Więcej informacji w tej sprawie policjanci mają przekazać przed południem.