Na profilu łódzkiego ogrodu w mediach społecznościowych opublikowane zostało nagranie, na którym widać kobietę podchodzącą do wybiegu orangutanów, która kilkukrotnie wrzuca coś w pobliże zwierząt. Przedstawiciele zoo przekazują, że były to naleśniki. - W ciągu ostatnich kilku miesięcy nasi pracownicy zoo zauważyli problemy żołądkowe i gorsze samopoczucie u orangutanów. Okazało się, że były one wywołane podawaniem im pożywienia, które nie jest dla nich przeznaczone - czytamy we wpisie.