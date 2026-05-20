Łódź Zarzuty i areszt dla policjantki Oprac. Piotr Krysztofiak

Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informacje, że na początku maja została aresztowana na trzy miesiące policjantka z komendy miejskiej w Łodzi.

- 6 maja zatrzymana została w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa funkcjonariuszka komendy miejskiej w Łodzi. Z dniem 8 maja została ona zawieszona w czynnościach służbowych z uwagi na toczące się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Wdrożona została również procedura w kierunku zwolnienia wyżej wymienionej ze służby w policji, wszczęto także postępowanie dyscyplinarne - potwierdziła komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zastrzegła, że w kwestii szczegółów dotyczących postępowania karnego należy kontaktować się z prokuraturą.

Dowody "nie wskazują, aby funkcjonariuszka policji wchodziła w skład grupy przestępczej"

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

"Prokurator przedstawił Katarzynie S. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 239 par. 1 Kodeksu karnego (utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności - red.). Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie podejrzana jest zawieszona w czynnościach służbowych, a wobec niej toczy się również postępowanie służbowe prowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji" - poinformowała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. "Do zatrzymania Katarzyny S. doszło w toku postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na szeroką skalę na terenie Łodzi i Warszawy w latach 2024–2025. Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje, aby funkcjonariuszka policji wchodziła w skład tej grupy przestępczej. Ustalono natomiast, że utrzymywała ona relacje osobiste z jednym z członków tej grupy" - dodała.

Rozbita grupa przestępcza

O rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów łódzka policja informowała 13 maja. Wówczas zatrzymano dziewięć osób.

"Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano" - czytamy w komunikacie.

Prokurator przedstawił pięciu podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa, natomiast pozostałym ogłoszono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. Łącznie wszystkim osobom przedstawiono 121 zarzutów.

