Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Zarzuty i areszt dla policjantki

|
Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów
Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Policja łódzka
Policjantka z komendy miejskiej w Łodzi została zawieszona w czynnościach służbowych z uwagi na postawione jej zarzuty. Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo ją aresztował. Trwa postępowanie dyscyplinarne.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informacje, że na początku maja została aresztowana na trzy miesiące policjantka z komendy miejskiej w Łodzi.

- 6 maja zatrzymana została w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa funkcjonariuszka komendy miejskiej w Łodzi. Z dniem 8 maja została ona zawieszona w czynnościach służbowych z uwagi na toczące się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne. Wdrożona została również procedura w kierunku zwolnienia wyżej wymienionej ze służby w policji, wszczęto także postępowanie dyscyplinarne - potwierdziła komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Zastrzegła, że w kwestii szczegółów dotyczących postępowania karnego należy kontaktować się z prokuraturą.

Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów
Policjantka Komendy Miejskiej Policji zatrzymana za udział w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżą samochodów
Źródło zdjęcia: Policja łódzka

Dowody "nie wskazują, aby funkcjonariuszka policji wchodziła w skład grupy przestępczej"

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

"Prokurator przedstawił Katarzynie S. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 239 par. 1 Kodeksu karnego (utrudnianie lub udaremnianie postępowania karnego poprzez pomaganie sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności - red.). Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Obecnie podejrzana jest zawieszona w czynnościach służbowych, a wobec niej toczy się również postępowanie służbowe prowadzone przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji" - poinformowała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. "Do zatrzymania Katarzyny S. doszło w toku postępowania prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów na szeroką skalę na terenie Łodzi i Warszawy w latach 2024–2025. Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy nie wskazuje, aby funkcjonariuszka policji wchodziła w skład tej grupy przestępczej. Ustalono natomiast, że utrzymywała ona relacje osobiste z jednym z członków tej grupy" - dodała.

Rozbita grupa przestępcza

O rozbiciu grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów łódzka policja informowała 13 maja. Wówczas zatrzymano dziewięć osób.

"Członkowie grupy zajmowali się głównie kradzieżami pojazdów koreańskich, japońskich i francuskich. Bezpośrednio po kradzieży pojazdy trafiały do zorganizowanych w wynajmowanych pomieszczeniach gospodarczych tzw. dziupli samochodowych, gdzie rozbierano je na części i odsprzedawano" - czytamy w komunikacie.

Prokurator przedstawił pięciu podejrzanym zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa, natomiast pozostałym ogłoszono zarzuty kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. Łącznie wszystkim osobom przedstawiono 121 zarzutów.

Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów
Rozbita grupa przestępcza zajmująca się kradzieżą samochodów
Źródło zdjęcia: Policja łódzka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Oszuści "na garnki" zatrzymani
"Budowali klimat super okazji". Seniorzy tracili oszczędności
CBŚP zatrzymało 14 osób zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami
Akcja CBŚP. Czternaście osób zatrzymanych na gorącym uczynku
Olsztyn
Części od skradzionych aut
Przeszukali kilkanaście miejsc, zatrzymali osiem osób
Lubuskie
OGLĄDAJ: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku
20 1530 gda tyczka-0007

Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku
NA ŻYWO

20 1530 gda tyczka-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
38 min
superwizjer polacy w ukrainie
Możemy tylko walczyć. Historia oddziału Janusza Szeremety
Superwizjer
1 godz 7 min
pc
"Agnieszka Holland powiedziała mi: szczepionka Holokaustu przestała działać"
Piotr Jacoń
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
Udostępnij:
Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaWymiar sprawiedliwościProkuratura Krajowa
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
sejm-0001
Na widok posłanki zaczął udawać lokomotywę. "Kupię kwiaty"
Monika Winiarska
Zbigniew Ziobro
Przenalizowali wydatki na biuro poselskie Ziobry. Oto sprzęt, który kupował
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Jest kluczowa opinia w sprawie śmierci ojca Ziobry. Ale przyjdzie jeszcze rachunek
Kraków
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
Świat
Przemysław Nowak
Ziobro w USA. Nowe ustalenia
Polska
Protest w centrum Warszawy
Związkowcy dotarli przed Sejm. Duży protest antyrządowy
WARSZAWA
Zaparkowane nieprzepisowo auto miało przerobione tablice rejestracyjne
Kontrolowali ulice. Na rejestracjach porsche coś się nie zgadzało
WARSZAWA
Olga Tokarczuk podczas Impact'26
Tokarczuk: oświadczam krótko i stanowczo
Polska
Bydgoszcz
Przez lata wspólnie, od przyszłego roku osobno. Toruń i Bydgoszcz rozdzielone
Kujawsko-Pomorskie
40-latek przelał na podane konto blisko 43 tysięcy złotych (zdjęcie ilustracyjne)
Na jej konta wpływały pieniądze od oszukanych
Wrocław
Peter Magyar i Donald Tusk w Gdańsku
Spacer premierów i spotkanie z Wałęsą. Tłumy w Gdańsku
RELACJA
Zbigniew Ziobro
Wiza dla Zbigniewa Ziobry. Jest odpowiedź Departamentu Stanu USA
James Hetfield, Metallica
Hymn polskiego rocka w wykonaniu zespołu Metallica. Nagranie
Kultura i styl
wirus ebola shutterstock_1771923899
Amerykański lekarz z podejrzeniem eboli trafi do szpitala w Pradze
Zdrowie
Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas specjalnej kolacji w Ogrodzie Różanym na terenie Białego Domu, 11 maja 2026
Był "solą w oku" prezydenta, wypada z gry. Trump: zasłużył
Świat
Zorganizowali dziuplę samochodową w domu dziadka
Warsztat okazał się dziuplą samochodową. Wnuk oszukał dziadka
WARSZAWA
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria na linii średnicowej. Pociągi omijały ważne stacje
WARSZAWA
Policjanci uwolnili Polkę uprowadzoną ze Stargardu do Gelsenkirchen w Niemczech
Polka uprowadzona do Niemiec. Szybka reakcja policji
Szczecin
Burza, pochmurno
Gdzie jest burza? Tu silnie pada deszcz
METEO
Drzewo park lato meteo ciepło pogoda słońce
Zbliżymy się do 30 stopni. Kiedy zrobi się ciepło
METEO
Plaża słońce opalanie olejek krem uv shutterstock_2142582511
To wyjątkowo groźny rak, ale można go uniknąć. Pomogą te złote zasady
Agnieszka Pióro
30 min
2005_super_joanna_s_3
Premiera"Nie potrafiłam logicznie myśleć". Jak Joanna S. wyjaśnia wielomilionowe oszustwa?
Superwizjer
Zbigniew Ziobro
"Chwalą się tym". "Praca zbiorowa" przy ucieczce Ziobry
Świat
Donald Trump, Melania Trump
Kontrole podatkowe Trumpa, jego rodziny i firm zablokowane
BIZNES
Donald Tusk, Peter Magyar
Magyar u Tuska. "To nie przypadek"
Polska
Obywatel Gruzji zatrzymany za groźby karalne trafił do aresztu
Wymachiwał nożem i groził małżeństwu śmiercią. Przebywał w Polsce nielegalnie
WARSZAWA
Kolizja z udziałem nietrzeźwego kierowcy w Górze Kalwarii
"Mam w kieszeni 1400 złotych i dowód. Zróbcie tak, żeby został mi tylko dowód"
WARSZAWA
Mike Pompeo wspierał Donalda Trumpa podczas ostatniej kampanii wyborczej, listopad 2024
Były bliski współpracownik Trumpa o "zastanawiającej" decyzji w sprawie Polski
Świat
Waldemar Żurek
Żurek: będziemy się starali unieważnić dokument Ziobry
Polska
Rzeźba jelenia ma stanąć w centrum Olsztyna
Sprzedali łuski na złomie, żeby postawić chińskiego jelenia
Olsztyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica