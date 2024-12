"Świąteczny cud". W ciągu kilku dni urodziło się pięć par bliźniąt

Rzadko spotykana sytuacja w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W ciągu tylko ostatnich kilku dni urodziło się tam pięć par bliźniąt. W sumie w tym roku na świat przyszło w tej placówce 3600 dzieci, z czego 120 to bliźniaki, dwa razy urodziły się też trojaczki. - Możemy się pochwalić, że w tym roku będzie tych porodów w instytucie więcej niż w roku ubiegłym - podkreślił wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa.

Więcej porodów niż przed rokiem

Wojewódzki konsultant do spraw ginekologii i położnictwa profesor Mariusz Grzesiak podkreślał, że ten rok różni się od poprzedniego, jeśli chodzi o porody w Instytucie. - Około 120 par bliźniaków już urodzonych w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki i również dwie ciąże trojacze zakończone w tym roku (...). Możemy się pochwalić, że w tym roku będzie tych porodów więcej niż w ubiegłym, co myślę jest bardzo dużym sukcesem wszystkich pracowników, lekarzy, pielęgniarek, położnych z całego personelu - mówił. W tym roku do dzisiaj w łódzkim szpitalu na świat przyszło 3600 dzieci i ta liczba nadal rośnie.

"Świąteczny cud"

Reporterka TVN24 rozmawiała z państwem Marciniakami, którym na świat w piątek, 13 grudnia, na przyszły bliźniaki - dwóch chłopców. - Dzieci są w tej chwili na neonatologii pod opieką położnych. Wojtusia i Piotrusia odwiedzamy non stop - mówiła mama. Rodzice nie byli świadomi, że w tym samym czasie na świat przychodzą inne bliźniaki. - Nie słyszałem o czymś takim, ale może przez to, że byłem skupiony na tym, żeby zapewnić żonie tego, co potrzebuje - mówił tata bliźniaków. Na pytanie, czy wydarzył się świąteczny cud, że tyle par bliźniąt przyszło na świat w ciągu ostatnich dni, para odpowiedziała: "Zdecydowanie". Rodzice, którzy mają już 2,5-letniego synka, mówili, że już czeka w domu na swoich braci. - Na pewno to wyzwanie dla nas, ale też dużo szczęścia i radości. Będzie to wymagało na pewno zdecydowanie większego zorganizowania się, ale z upływem czasu człowiek nauczy się funkcjonowania w nowej rzeczywistości - podsumowali rodzice bliźniaków.