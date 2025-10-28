Śmiertelny wypadek w Łodzi. Kierujący był pod wpływem narkotyków. Usłyszał zarzuty

W wypadku zginął kierowca opla Źródło: tvn24.pl

Do zderzenia doszło 26 października około godziny 14 na alei 600-lecia w Łodzi, gdzie na wysokości miejscowości Bronisin doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Na miejscu zginął 32-letni mężczyzna. - Do szpitala została przewieziona jego pasażerka. Hospitalizacji wymagał też sprawca wypadku - informowała komisarz Edyta Machnik z KWP w Łodzi.

Tragiczny wypadek w Łodzi Źródło: KW PSP Łódź

Pozytywny wynik narkotestu

Policjanci po zdarzeniu przekazali, że 47-latek, który jest prawdopodobnym sprawcą wypadku, nie miał w organizmie alkoholu, ale test na zawartość narkotyków dał wynik pozytywny.

- Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, sprawcą wypadku był 47-letni kierowca samochodu marki Mercedes. Poruszał się on wskazanym pojazdem, przekraczając prędkość dopuszczalną oraz będąc pod wpływem środka odurzającego - posiadał we krwi kokainę. Na wysokości miejscowości Bronisin zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z jadącym w przeciwnym do niego kierunku samochodem marki Opel Corsa. W wyniku zderzenia poza zgonem kierowcy Opla u pasażerki pojazdu doszło do złamania podstawy czaszki, złamania żeber, złamań kręgosłupa, stopy oraz stłuczenia tkanek wewnętrznych. W związku z tym wymagała ona natychmiastowego przewiezienia do szpitala - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak.

Dodał, że podczas oględzin miejsca wypadku w pojeździe 47-latka ujawniono kokainę, amfetaminę oraz substancje psychotropowe.

Okoliczności tragedii bada policja Źródło: KW PSP w Łodzi

Zarzuty dla 47-latka

- Mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Widzew usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem narkotyków, jak również posiadania środków i substancji wbrew ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Prokuratura zdecydowała o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania, powołując się na realną możliwość wymierzenia surowej kary oraz obawę ucieczki podejrzanego - przekazał prokurator Paweł Jasiak. Sąd zdecyduje o ewentualnym areszcie w środę. 47-latkowi grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

