Śmierć na ulicy. "Nie jest wykluczony udział osób trzecich"

Do zdarzenia doszło około godziny 9 przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Rydla w Łodzi. Służby otrzymały informację o młodym mężczyźnie bez oznak życia.

Śmierć młodego mężczyzny. Śledztwo

- Mężczyznę ratował świadek, udzielając pierwszej pomocy z uwagi na brak oznak funkcji życiowych. Na miejscu obecny był zespół ratownictwa medycznego, którego lekarz przejął prowadzenie akcji ratowniczej. Mimo wysiłku medyków mężczyzna zmarł. Z uwagi na fakt, że nie został wykluczony udział osób trzecich, czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z ósmego komisariatu policji w Łodzi pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź-Górna - przekazała aspirant Kamila Sowińska z policji w Łodzi