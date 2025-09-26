Logo strona główna
Łódź

Łódź na fali kolorów. Początek popularnego festiwalu

To jeden z najpopularniejszych festiwali w mieście.
Lasery, światła i podniebne instalacje zafundowały niezwykły spektakl. Był na nim Reporter 24
Źródło: stevenlodz | Kontakt 24
Od piątku do niedzieli będzie trwać Light.Move.Festival - jeden z największych z łódzkich festiwali. Po raz piętnasty odwiedzający będą mogli podziwiać monumentalne instalacje świetlne, mappingi przedstawiające m.in. historię sztuki oraz projekcje na zabytkowych budynkach i kamienicach. Pokazom będzie towarzyszyć muzyka na żywo.

Organizowany od 2011 roku Light.Move.Festival to jeden z największy z łódzkich festiwali. Cykl przedsięwzięć łączących dźwięk, kolor, światło i ruch gromadził po zmierzchu na ulicach miasta tysiące mieszkańców i turystów z całej Polski, którzy m.in. na Piotrkowskiej podziwiali barwne mappingi i iluminacje na kamienicach. O popularności imprezy najlepiej świadczy fakt, że wszystkie jego dotychczasowe edycje odwiedziło w sumie ponad 8 milionów osób. W nadchodzący weekend ulice i zabytkowe budynki centrum Łodzi już po raz piętnasty ożyją dzięki pokazom świetlnym. - Jubileuszowa edycja to dla nas szczególne wydarzenie. Zależało nam, aby uczcić tak ważną edycję w wyjątkowy sposób. Wracamy do tego, co na przestrzeni lat cieszyło się największą popularnością wśród naszych widzów, jednocześnie przygotowując liczne nowości i niespodzianki – podkreśliła dyrektorka artystyczna Light.Move.Festivalu Beata Konieczniak.

Artystyczne powroty

Program 15. edycji jest bardzo bogaty i towarzyszy mu hasło "Powroty". Nawiązuje ono do faktu, że festiwal powróci do lokalizacji na mapie miasta, które w poprzednich latach sprawdziły się jako tło do świetlnych instalacji. - Festiwal powróci do lokalizacji uwielbianych przez łodzian oraz turystów. Jedną z nich będzie XIX-wieczny, neobarokowy Pałac Poznańskich – prawdziwa perła wśród łódzkich zabytków, w której aktualnie mieści się Muzeum Miasta Łodzi. Podczas festiwalu ożywimy światłem jego charakterystyczną fasadę od ulicy Ogrodowej. Po raz pierwszy w historii zaprosimy widzów również na dziedziniec, do pałacowego ogrodu, aby podkreślić jego piękno za pomocą światła oraz muzyki granej na żywo – zapowiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W sumie od piątku do niedzieli będzie można oglądać 11 projekcji, w tym mappingi (projekcje na elewacjach w technologii 2D i 3D), animacje (dynamiczne ruchome obrazy wyświetlane na monumentalnych ekranach, w które na czas projekcji zamienią się elewacje kamienic) oraz 19 instalacji świetlnych, które pojawią się na placach, w parkach i pasażach.

To jeden z najpopularniejszych festiwali w mieście.
To jeden z najpopularniejszych festiwali w mieście.
Źródło: UMŁ

Piotrkowska i nie tylko

Podczas trzech festiwalowych wieczorów ulica Piotrkowska przemieni się w barwny, świetlny szlak. Feerią barw zostanie podkreślone ponad 20 budynków usytuowanych wzdłuż reprezentacyjnej ulicy miasta. Rozbłyśnie także zieleń Parku Staromiejskiego i Parku Sienkiewicza. Artyści z całego świata podkreślą piękno łódzkiej architektury m.in. na ul. Piotrkowskiej 99, ul. Piotrkowskiej 76 czy ul. Tuwima 6. Nie zabraknie również najpopularniejszych festiwalowych lokalizacji – mapping pojawi się na fasadzie kościoła pw. Podwyższenia Świętego Krzyża na ul. Sienkiewicza 38. Festiwal powróci także na plac Wolności, który w ostatnich latach przeszedł kompleksową rewitalizację. Znów stanie się on miejscem prezentacji 360-stopniowej projekcji na 12 okalających go budynkach i pięciu kamienicach na sąsiadującej z palcem Piotrkowskiej. Całość wzbogaci wielkoskalowa instalacja przestrzenna Jarosława Koziary oraz muzyka fortepianowa w wykonaniu Leny Ledoff, pianistki i kompozytorki jazzowej, która czerpie inspiracje z twórczości Fryderyka Chopina oraz Krzysztofa Komedy. Dwa mappingi będzie można podziwiać na Pałacu Poznańskich. Pierwszy francuskiej grupy Spectaculaires, wyświetlony od ulicy Ogrodowej nawiąże do kierunków artystycznych w malarstwie – od rokoko przez awangardę do street artu. Drugi zaś – od strony ogrodu - stworzony przez bułgarską grupę MP-Studio opowie o wierszu Abrahama Koplowicza „Marzenie”, który 14-letni chłopiec napisał w łódzkim getcie. - Mapping po raz pierwszy w historii festiwalu zostanie wyświetlony w z muzyką na żywo. Kompozytor Michał Kawecki zagra na fortepianie specjalnie skomponowane na Light.Move.Festival – dodała dyrektorka artystyczna.

Program festiwalu
Program festiwalu
Źródło: UMŁ

Muzyka na żywo

Pałac Poznańskich będzie także stanowić jeden z muzycznych z przystanków na mapie LMF. Trzy festiwalowe wieczory na dziewięciu scenach w różnych miejscach Łodzi uświetnią występy m.in. Natalii Kukulskiej, Mery Spolsky, Eldo, Rebel Babel Ensemble, zespołu Hengelo oraz De Mono. Tradycyjnie, nie zabraknie także świetlnych instalacji artystycznych w przestrzeni miejskiej. W parkach, pasażach i na placach widzowie będą mogli obejrzeć blisko 20 instalacji. Na widzów czeka m.in. 125-metrowa instalacja składająca się z dwumetrowych figur, pięciometrowa futurystyczna rzeźba głowy, czy wyjątkowa przestrzeń wypełniona wiązkami laserów i dźwiękiem.

Rusza 15. edycja festiwalu
Rusza 15. edycja festiwalu
Źródło: UMŁ

Nowością na tegorocznym LMF będzie specjalna strefa przeznaczona dla dzieci - rozmieszczona w pasażu Schillera i w parkach im. Sienkiewicza oraz Staromiejskim. Atrakcje mają nie tylko bawić, ale też rozwijać wrażliwość artystyczną najmłodszych na sztuki wizualne. Będą to instalacje m.in. "Oczy" włoskiego artysty Hermesa Mangialardo, "Łąka marzeń" Izy Karaszewskiej, lampiony Jarosława Koziary, a w pasażu Schillera dostępna będzie podłoga interaktywna, zachęcająca do zabawy ze światłem. Świetlne atrakcje będzie można oglądać od piątku do niedzieli w godz. 19-24.

Autorka/Autor: bż/PKoz

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: UMŁ

