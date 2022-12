Przepełnione oddziały pediatryczne w szpitalach. "To miks wirusów, mamy grypę, RSV i pojedyncze przypadki COVID- 19"

Grypa, RSV, COVID-19 - to wirusy, z którymi od co najmniej dwóch tygodni pacjenci trafiają na oddział pediatryczny Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. - Mamy już komplet i w najbliższym czasie spodziewamy się nadkompletu. Są to dzieci, które są chore, a nawet bardzo chore i to jest teraz nasz największy problem - mówią lekarze.