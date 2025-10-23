Przednia szyba zaszroniona. Nic nie widząc, jechał na czołówkę. Nagranie

Skrajnie niebezpieczna sytuacja na drodze w Łodzi Źródło: Stop Cham

Do zdarzenia doszło na jednej z ulic w Łodzi 21 października nad ranem. Tego dnia temperatura w całym mieście spadła poniżej zera. Szyby w większości zaparkowanych na zewnątrz pojazdów były białe od szronu. Serwis Stop Cham opublikował film, na którym widać skrajnie niebezpieczną sytuację. Kierujący osobowym fordem wyjechał na ulicę i - jak widać na nagraniu - nie widział, co dzieje się na drodze z powodu zaszronionej przedniej szyby. O mało nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem. Na początku nagrania widać też, że kierowca użył wycieraczek, które usunęły część szronu, ale to i tak nic nie pomogło.

Surowe konsekwencje

Nagranie pokazaliśmy rzeczniczce Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i poprosiliśmy ją o komentarz. - Doszło tutaj do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi mandat do pięciu tysięcy złotych i 10 punktów karnych. Jeżeli kierujący jechał ze zmrożoną szybą - co będziemy sprawdzać - grozi mu mandat do trzech tysięcy złotych - przekazała aspirant Kamila Sowińska. Sprawą zajmuje się wydział Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.