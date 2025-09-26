Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Prawie 300 milionów w 15 lat. Urzędnicy będą wynajmować biurowiec

|
Urząd miasta Łodzi
Miasto chce pracować w wynajętym biurze
Źródło: tvn24.pl
"Największy kamienicznik w Polsce chce płacić innym za wynajem" - w takim tonie wypowiadają się internauci komentujący pomysł łódzkich urzędników, którzy chcą wynająć przestrzeń w prywatnym biurowcu. Przez 15 lat podatnicy mają za to zapłacić 286 milionów złotych. Wojciech Rosicki, sekretarz miasta przekonuje, że to najlepsze możliwe rozwiązanie i twierdzi, że przenosiny przyniosą... oszczędności.

Koszty zarządzania polskimi miastami są gigantyczne, dlatego podawane kwoty - żeby je lepiej zrozumieć - warto podawać w kontekście. Zadbał o to Kosma Nykiel, niezależny łódzki radny, który wskazuje, że Urząd Marszałkowski zdecydował się kupić biurowiec w sercu miasta, tuż obok dworca Fabrycznego za 160 milionów złotych. W ciągu piętnastu lat urząd miasta wyda niemal dwukrotnie więcej - tyle, że po okresie wynajmu nie będzie mieć siedziby. "Świetny deal, co nie? Jeszcze elegancko wrzucony na kilkanaście godzin przez sesją Rady Miejskiej, bez poinformowania nawet własnych radnych" - podkreślał radny w mediach społecznościowych.

Temat przenosin stanął na radzie miasta niedługo po wpisie radnego.

Urząd miasta Łodzi
Urząd miasta Łodzi
Źródło: TVN24

Wyprowadzka ze swojego na cudze

Do wynajętej przestrzeni przy ulicy Kościuszki mają się docelowo przeprowadzić urzędnicy, którzy dzisiaj pracują w aż dziesięciu lokalizacjach rozsianych po całym mieście. Reprezentacyjny gmach przy ulicy Piotrkowskiej, gdzie urzęduje prezydent miasta ma być wciąż używany.

- Skorzystaliśmy z pomocy tej firmy, ponieważ wynajęcie budynku o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów rodzi wiele pułapek prawnych i pytań, na które urzędnicy nie zawsze potrafili dobrze odpowiedzieć. Firma ta otworzyła urzędnikom oczy na wiele procesów i rzeczy, które pojawiły się w tym procesie i na które musieli zwrócić uwagę - przekonywał podczas sesji rady miasta Wojciech Rosicki, sekretarz urzędu.

W swoim wystąpieniu przeprosił radnych za to, że wcześniej wątek przenosin nie został przedstawiony radnym. - Nie uwzględniłem tego, że ten temat może się cieszyć ze strony państwa radnych takim zainteresowaniem - mówił sekretarz.

Argumenty miasta

Wizja porzucania własnych budynków na rzecz wynajęcia przestrzeni biurowej na komercyjnym rynku jest - mówiąc delikatnie - mało intuicyjna. Jak zatem tłumaczył ją sekretarz radnym? Przekonywał, że wizja wydania blisko 300 milionów złotych na rzecz prywatnego podmiotu przyniesie podatnikom... oszczędności. Jakim cudem?

- Oszczędności wynikają z tego, że wynajem budynku będzie tańszy niż obecne koszty utrzymania urzędu. Wynajem ma przynieść oszczędności ponad 100 milionów złotych w ciągu 15 lat w porównaniu do obecnych kosztów funkcjonowania urzędu - zapewniał sekretarz Rosicki.

Podczas swojego wystąpienia opowiadał radnym, że dotychczasowe biura urzędu są często w dramatycznie złym stanie.

- Dzisiaj jako urząd jesteśmy w kilkudziesięciu lokalizacjach. Standard tych lokalizacji momentami nie umożliwia normalnego funkcjonowania i to nie tylko urzędników, ale również przyjmowania mieszkańców. Mamy kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy, która wskazuje na to, że warunki, w których pracujemy, są niedopuszczalne i musimy ponosić koszty dodatkowych inwestycji - zaznaczał sekretarz.

Gmach, do którego chcą się przenieść urzędnicy
Gmach, do którego chcą się przenieść urzędnicy
Źródło: Google Street View

Przekonywał, że stare okna, przestarzałe elewacje sprawiają, że trzeba dużo więcej wydawać na ogrzewanie. Ale - jak mówił sekretarz - miasto planuje "zaoszczędzić" na sprzedaniu budynków, w których obecnie pracują urzędnicy.

- Wynajem pozwoli na opuszczenie i sprzedaż obecnych budynków i działek. Na przykład na Widzewie, Krzemienieckiej i Zachodniej. To wygeneruje dodatkowe środki - przekonywał. W podobnym duchu zresztą wypowiadał się po sesji Bartosz Domaszewicz z KO, przewodniczący Rady Miejskiej.

Sztuczna inteligencja i "elastyczność"

Przepompowanie blisko 300 milionów złotych na wynajmowanie przestrzeni mimo posiadania własnych lokali (Łódź nazywana jest "największym kamienicznikiem w Polsce" i jest właścicielem lub współwłaścicielem 10 tysięcy kamienic) tłumaczone jest też "elastycznością" i "koniecznością nadążania za trendami", które są widoczne na rynku. Co to znaczy? Oddajemy głos sekretarzowi.

- Duże firmy rzadko są właścicielami budynków, w których funkcjonują, preferując wynajem. Ale to nie jedyny argument. Dzisiaj nie wiemy, jak będzie wyglądała rzeczywistość w niedalekiej przyszłości. Czy dowód osobisty dalej będzie wydawany tak, jak jest? A może zostaniemy przy dowodzie elektronicznym? Na ile robotyzacja i sztuczna inteligencja spowoduje, że będziemy redukować liczbę urzędników? Nie wiemy. Dlatego zachowamy elastyczność. Będziemy mogli zmienić najem po 15 latach i mieć mniej powierzchni biurowej - zaznaczał sekretarz.

Argumentował przy tym, że po 15 latach urząd "i tak nadawałby się do remontu".

- Gdyby urząd kupił budynek pod obecne potrzeby, mógłby zostać z nadmierną powierzchnią w przyszłości. My będziemy mogli przenieść się do nowej lokalizacji, bez konieczności remontu - wskazywał.

- Czy zatem Urząd Marszałkowski popełnił pana zdaniem błąd kupując nową siedzibę w sercu miasta?

- Moim zdaniem dużo bardziej efektywne jest wynajmowanie powierzchni - odpowiedział Wojciech Rosicki.

Motywacja

Sebastian Bulak, radny Prawa i Sprawiedliwości uważa, że argumenty podnoszone przez miasto są nieporozumieniem. - To pozorowane oszczędności, a w rzeczywistości jest to gra na rzecz prywatnego podmiotu. Mieszkańcy miasta na takim transferze pieniędzy z ich kieszeni na pewno nie skorzystają - zaznacza radny.

Podkreśla, że "należy sprawdzić, skąd taka determinacja urzędu, żeby wybrać opcję wynajmu". - Kto na tym skorzysta? Dlaczego tak łatwo zarzucono pomysł odrestaurowania nieruchomości, często pięknych i ze świetną lokalizacją, które i tak należą do miasta? Nie każdy wydział musi być w jednym gmachu, ale z bogatego zasobu miejskiego bez problemu można by było wskazać sensowne rozwiązanie. Niestety, władze miasta nie są zainteresowane takim działaniem - mówi Bulak.

Co na to miasto? Podkreśla, że cały proces będzie odbywał się transparentnie.

- Cały proces zaczęliśmy prawie rok temu. Zarządzeniem prezydenta powołany został zespół składający się z dyrektorów, departamentów, dyrektorów najważniejszych wydziałów. W tym procesie wyłoniono firmę doradczą, która nam pomaga w tym procesie. Wynajęcie budynku o powierzchni kilkudziesięciu tysięcy metrów to duże przedsięwzięcie, które musi odbywać się w drodze absolutnej transparentności - zapewnia sekretarz Rosicki.

Ostatecznie rada, w której większość mają radni KO i Nowej Lewicy poparli przenosiny. Za głosowało 18 osób, przeciw było 8, także 8 wstrzymało się od głosu.

Przeprowadzka urzędników do wynajmowanych powierzchni ma odbyć się w dwóch etapach. Pierwszy zakończy się w listopadzie 2026 roku, a całość operacji ma potrwać do końca 2027 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Bartosz Żurawicz/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Urząd Miasta ŁodzipieniądzeHanna ZdanowskaSamorząd
Bartosz Żurawicz
Bartosz Żurawicz
Czytaj także:
Pogrzeb strażaka Sławomira Nocunia użądlonego przez osy
Miał usunąć gniazdo os, strażak nie żyje. Pytania po tragedii
Małgorzata Goślińska
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
WARSZAWA
W Russocicach znaleziono zatopione auto i ciała dwóch osób
Samochód pod wodą, a w nim dwa ciała. Prokuratura już wie, co się stało
Poznań
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
BIZNES
Dwie osoby trafiło do aresztu w sprawie zabójstwa i napadu rabunkowego
Afera pedofilska w Turku. Prokuratura rozszerzyła zarzuty
Poznań
Budynek MSZ w Pekinie
Sikorski o kraju, który "mógłby zmusić Rosję". Chiny odpowiadają
Polska
Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia
BIZNES
imageTitle
Zmienił drużynę. Miał dość "dyktatury"
EUROSPORT
Radosław Sikorski i Karol Nawrocki - quiz
Rozstania i odloty, czyli quiz na 5-tek. Zwróćcie uwagę na przedostatnie pytanie
Adam Michejda
Bakterie w wodzie w gminie Gąbin (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy 11 miejscowości bez wody
WARSZAWA
Bolid nad Wielkopolską
Kule światła mknęły nad Polską
METEO
Ewakuacja mieszkańców bloku w Olsztynie
20-latek wytwarzał materiały wybuchowe. Usłyszał zarzuty
Olsztyn
Włamanie do szkoły podstawowej na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Włamanie do szkoły, lekcje odwołane
WARSZAWA
imageTitle
Świątek w Pekinie. Podano godzinę jej pierwszego meczu
EUROSPORT
Wypadek na ulicy Puławskiej (zdjęcie ilustracyjne)
80-latka zginęła na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Prof. Harold E. Varmus podczas wizyty w Polsce
Szef Rady Naukowej WHO o największej nadziei w onkologii
Zuzanna Kuffel
imageTitle
Obawiają się półfinału z Polską
EUROSPORT
imageTitle
"Zahipnotyzował". Włosi nie mogą się nachwalić Skorupskiego
EUROSPORT
imageTitle
Uwaga, pędzi talent! Pierwszy taki medal dla Polski
Najnowsze
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
BIZNES
Akcja służb, Budziszów Wielki (Dolnośląskie)
Tajemnicza paczka przed sklepem. Interweniowali kontrterroryści. Znalazł się sprawca zamieszania
Wrocław
imageTitle
Zmarł po wypadku w trakcie meczu. Arsenal zdruzgotany
EUROSPORT
Bogdan Święczkowski
Prezes TK pisze do szefa policji. Tusk o "kompletnej pogardzie dla państwa prawa"
Polska
Ostatnie Pokolenie przed Sejmem
Ostatnie Pokolenie z namiotami przed Sejmem
WARSZAWA
shutterstock_302880743
Drony nad ważnym portem na Bałtyku
Pożar przy ulicy Patriotów
Pożar pustostanu, nie żyje mężczyzna
WARSZAWA
OCALALE
Dziennikarze TVN24 i tvn24.pl nagrodzeni w Cannes za najlepsze reportaże
Kultura i styl
Policja zatrzymała podejrzanych o włamanie do domu
Wyskoczył z okna, złamał obie nogi, mimo to próbował uciekać
WARSZAWA
Donald Trump i Gianni Infantino
Mundial blisko, Trump grozi miastom gospodarzom
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: prosiłem, czekałem, doczekałem się
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica