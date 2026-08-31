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Łódź

Pies zakopany razem z budą, obok drogi ekspresowej

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Makabryczne odkrycie w Łodzi
Makabryczne odkrycie na ulicy Toeplitza w Łodzi
Źródło wideo: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak tvn24.pl
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Tuż obok drogi ekspresowej S14 ktoś zakopał psa razem z budą. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalili już do kogo pies mógł należeć.

O tym, że ktoś zakopał psa wraz z budą anonimowo w weekend powiadomiono stowarzyszenie SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego. - W piśmie otrzymaliśmy zdjęcia tego miejsca i prośbę o pomoc. Przyjechaliśmy i wezwaliśmy policję, żeby potwierdzić, czy doszło do takiego zdarzenia. Niestety, zgłoszenie się potwierdziło - przekazała nam Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia.

Makabryczne odkrycie w Łodzi
Makabryczne odkrycie w Łodzi
Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Pies zakopany razem z budą

- Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że pies razem z budą został zakopany w pasie drogowym. Fakt ten się potwierdził. Teraz trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty - przekazała nam podkomisarz Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

Policjanci na miejscu pracowali kilka godzin. Ustalili potencjalnego właściciela czworonoga. Nie zastali go jednak w miejscu zamieszkania. Rozmawiali też z właścicielem koparki, który mieszka w pobliżu.

W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.

Pies został zakopany razem z budą
Pies został zakopany razem z budą
Źródło zdjęcia: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

Zlecona została sekcja psa rasy owczarek azjatycki.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkiePsypieszwierzętaPolicjaProkuratura
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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