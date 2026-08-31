Pies zakopany razem z budą, obok drogi ekspresowej
O tym, że ktoś zakopał psa wraz z budą anonimowo w weekend powiadomiono stowarzyszenie SOS Animal z Aleksandrowa Łódzkiego. - W piśmie otrzymaliśmy zdjęcia tego miejsca i prośbę o pomoc. Przyjechaliśmy i wezwaliśmy policję, żeby potwierdzić, czy doszło do takiego zdarzenia. Niestety, zgłoszenie się potwierdziło - przekazała nam Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia.
Pies zakopany razem z budą
- Policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że pies razem z budą został zakopany w pasie drogowym. Fakt ten się potwierdził. Teraz trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia. Prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty - przekazała nam podkomisarz Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.
Policjanci na miejscu pracowali kilka godzin. Ustalili potencjalnego właściciela czworonoga. Nie zastali go jednak w miejscu zamieszkania. Rozmawiali też z właścicielem koparki, który mieszka w pobliżu.
W tej sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów.
Zlecona została sekcja psa rasy owczarek azjatycki.