W zoo narodził się leniwiec. Wybrał wyjątkową datę

Stado leniwców Orientarium łódzkiego zoo powiększyło się ponad tydzień temu, w Międzynarodowym Dniu Leniwca, obchodzonym 20 października. O narodzinach nowego zwierzaka placówka poinformowała w czwartek po południu.

- Poród przebiegł naturalnie i bez komplikacji. Samica oraz młode czują się bardzo dobrze. Opiekunowie obserwują ich zachowanie, nie ingerując w życie rodzinne zwierząt - przekazała Joanna Budzińska z łódzkiego zoo. Jak wynika z obserwacji opiekunów i weterynarzy, młody leniwiec jest bardzo aktywny i ciekawy otoczenia. Z zainteresowaniem poznaje świat i miał już okazję spróbować liści, którymi żywi się jego mama Lenka. Zwierzak dużo się wspina i często przemieszcza po matce, co ma świadczyć o jego dobrej kondycji i rozwoju. Ze stadka łódzkich leniwców wyróżnia go najciemniejsze umaszczenie.

Większość czasu spędzają z głową w dół

Leniwce należą do gatunków prowadzących nadrzewny tryb życia i większość czasu spędzają w zwisie głową w dół. W naturze występują w Ameryce Południowej i Środkowej, gdzie ich populacja jest zagrożona m.in. przez utratę siedlisk. Jak podkreślają pracownicy łódzkiego Orientarium, każde narodziny leniwca w ogrodach zoologicznych stanowią ważny krok w ochronie gatunku i w edukowaniu odwiedzających na temat bioróżnorodności. Po okresie adaptacji najmłodszego leniwca będzie można zobaczyć na wybiegu w pawilonie tropikalnym.