Kierowca autobusu jechał z telefonem w ręku. Został nagrany

Kierujący autobusem miejskim podczas jazdy korzystał z telefonu Źródło: LDZ Zmotoryzowani Łodzianie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 13 marca w Łodzi. Na nagraniu pasażera, który opublikował serwis LDZ Zmotoryzowani Łodzianie w mediach społecznościowych, widać kierującego autobusem miejskim linia 73, który prowadzi pojazd i jednocześnie przegląda telefon komórkowy.

Skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie

Nagranie pokazaliśmy łódzkiej policji i poprosiliśmy o komentarz. - To nagranie pokazuje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy autobusu. Korzystanie z telefonu podczas jazdy to ogromne zagrożenie - nie tylko dla samego kierowcy, ale przede wszystkim dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. W takiej sytuacji nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za korzystanie z telefonu wymagającego trzymania słuchawki w ręku podczas jazdy grozi mandat w wysokości 500 złotych oraz 12 punktów - przekazała asp. Kamila Sowińska z KMP w Łodzi.

Będą surowe konsekwencje służbowe

Do zachowania kierowcy odniósł się też rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi. - Zachowanie prowadzącego było karygodne. Zdecydowanie sprzeciwiamy się korzystaniu z telefonów komórkowych podczas jazdy. Dodam, że nasze przepisy wewnętrzne są jeszcze bardziej rygorystyczne i zabraniają prowadzącym również korzystanie z telefonów przez zestawy słuchawkowe czy głośnomówiące. Chcemy bowiem, aby byli oni skupieni na bezpiecznej jeździe. Wobec tego prowadzącego zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje - poinformował tvn24.pl Piotr Wasiak.

