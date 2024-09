Kiedy w sobotę doszło do katastrofy budowlanej, kamienica w centrum Łodzi była pusta. Lokatorzy tydzień wcześniej zostali przekwaterowani do hoteli. Było to konieczne, bo - czego nie ukrywał inwestor, PKP PLK - prace związane z drążeniem tunelu mogą stanowić zagrożenie dla będących często w opłakanym stanie kamienic w łódzkim śródmieściu. Gmach, w którym doszło do zdarzenia pod tym względem się nie wyróżniał. - Tam było strach mieszkać. Dziury były jeszcze zanim rozpoczęło się drążenie tunelu, spodziewaliśmy się, że to się skończy katastrofą - mówi przed kamerą TVN24 jedna z lokatorek kamienicy.