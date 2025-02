Wpadł jeden "z najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju"

Policjanci z Łodzi doprowadzili do zatrzymania ukrywającego się w Wielkiej Brytanii od 2018 roku 45-latka poszukiwanego licznymi listami gończymi, ENA i czerwoną dyfuzją Interpolu, między innymi za kierowanie grupą, która "na wnuczka" oszukała 160 osób oraz za wprowadzenie do obrotu półtorej tony marihuany.

Zatrzymany 45-latek - jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, poszukiwany był licznymi listami gończymi, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną dyfuzją Interpolu. - To plasowało go wysoko na liście najbardziej poszukiwanych przestępców w kraju - przekazał podkomisarz Adam Dembiński z KWP w Łodzi.

Oszustwa na wnuczka i półtorej tony narkotyków

45-latek został skazany za wprowadzenie do obrotu ponad 1,5 tony marihuany i kilkudziesięciu kilogramów heroiny. Poza tym, kierując zorganizowaną grupą przestępczą, oszukał ponad 160 osób metodami "na wnuczka" i "na policjanta" - w przypadku tych oszustw wartość strat liczona jest w milionach złotych. Poszukiwany od 2018 roku ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ostatecznie funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Łodzi wytropili go na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie 45-latek występował pod fałszywą tożsamością. Łódzcy policjanci niezwłocznie nawiązali kontakt z oficerem łącznikowym, zajmującym się kooperacją służb na poziomie międzynarodowym, co doprowadziło do zatrzymania poszukiwanego 16 lutego w miejscowości Leeds. Obecnie 45-latek oczekuje w areszcie na dopełnienie procedury ekstradycyjnej.