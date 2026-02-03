Dwie osoby zmarły z wychłodzenia w tej samej kamienicy

Kolejna ofiara mrozów. Nie żyje 56-latka z Łodzi Źródło: TVN24

Do śmierci kobiety doszło prawdopodobnie w poniedziałek 2 lutego. Służby zostały wezwane do mieszkania w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi.

- Przed godziną 14 mieliśmy zgłoszenie, że w jednym z mieszkań w kamienicy przy ulicy Malinowej leży kobieta bez oznak życia. Na miejsce pojechały wszystkie służby. Lekarz stwierdził zgon 56-latki nie wykluczając udziału osób trzecich - poinformowała aspirant Kamila Sowińska z KMP w Łodzi. I dodała: - Najbardziej prawdopodobną hipotezą będzie wychłodzenie organizmu, bo mieszkanie, w którym znajdowała się kobieta, było nieogrzewane, a sama była przykryta kocami i kołdrą.

Kobietę odnaleziono w kamienicy przy ulicy Malinowej w Łodzi

Druga ofiara mrozu w tej samej kamienicy

Aspirant Kamila Sowińska we wtorek po godzinie 13 przekazała, że w tej samej kamienicy przy ulicy Malinowej, ale w innym mieszkaniu odnaleziono ciało 55-latka.

- Pracownik skierowany z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przyszedł dojrzeć swojego podopiecznego i stwierdził, że mężczyzna jest bez oznak życia. Lekarz stwierdził zgon 55-latka, wykluczony jest udział osób trzecich, czyli ten mężczyzna zmarł z powodu wychłodzenia organizmu - podała policjantka.

Okoliczności obu zdarzeń wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. To prawdopodobnie 42 i 43 ofiara, która zmarła w Polsce od listopada z powodu wychłodzenia.