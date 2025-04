O krok od tragedii. Cztery kobiety nagle pojawiły się przed autem. Nagranie

O krok od tragedii na ulicy Kolumny w Łodzi Źródło: Stop Cham

O krok od tragedii na ulicy Kolumny w Łodzi. Kierujący samochodem osobowym o mało nie potrącił czterech przebiegających przez ulicę kobiet. - Co panie robicie? - zapytał kierowca, ale odpowiedzi nie usłyszał. Były biegły sądowy z zakresu analiz wypadków drogowych mówi, że piesze kompletnie zignorowały zasady ruchu drogowego.

Do zdarzenia doszło 21 marca na ulicy Kolumny w Łodzi. Serwis Stop Cham opublikował nagranie jednego z kierowców, na którym widać skrajnie niebezpieczną sytuację. Kierujący o mało nie potrącił przebiegających przez jezdnię czterech kobiet, które wybiegły zza przejeżdżających po przeciwnym pasie ruchu pojazdów. Na nagraniu widać, że kierowca nie zdążył w porę wyhamować, ale na szczęście jedna z kobiet zatrzymała się na ulicy, a trzy zdążyły przebiec na drugą stronę. Kierowca zatrzymał pojazd, opuścił szybę i zapytał: - Co panie robicie? Nie usłyszał jednak od kobiet żadnej odpowiedzi.

Mogło dojść do tragedii

O komentarz do nagrania poprosiliśmy byłego naczelnika pabianickiej drogówki i zarazem byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Widać tutaj ewidentnie, że piesze nic sobie nie robią z zasad ruchu drogowego, kompletnie nic. Przebiegają tuż przed jadącym samochodem. Przypominam, że auto waży około półtorej tony i droga hamowania jest długa. Tutaj naprawdę mogło dojść do ogromnej tragedii - skomentował Andrzej Janicki. - Te kobiety powinny ustąpić wszystkim jadącym samochodom pierwszeństwa, tym bardziej, że nie przechodziły po przejściu dla pieszych. Pieszy może oczywiście pokonać jezdnię w miejscu tam, gdzie nie ma wyznaczonego przejścia, pod warunkiem, że jest to odległość wyższa niż 100 metrów od tego przejścia, należy wtedy zachować szczególną ostrożność, tak żeby nie stworzyć zagrożenia dla jadących pojazdów - podsumował Janicki.