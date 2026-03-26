Blisko 500 litrów chemikaliów dostało się do rzeki

Zielona trucizna w rzece Olechówce

Jak poinformował Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi, do skażenia doszło w jednym z łódzkich przedsiębiorstw. Substancja spłynęła przez wpust deszczowy do kanalizacji, a stamtąd bezpośrednio do rzeki. Łódzkie wodociągi szacują, że do rzeki mogło się przedostać nawet 500 litrów substancji.

Zielona trucizna w rzece Olechówce Źródło: ZWIK w Łodzi

- Właściciel tłumaczy, że przypadkowo uszkodzony został zbiornik z detergentem używanym do mycia samochodów - przekazał Miłosz Wika z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Pracownicy wodociągów pobrali próbki wody do badań, które trafią następnie do laboratorium. To pozwoli na ustalenia składu substancji i jej wpływu na środowisko.

Sprawą zajmują się służby ochrony środowiska.

