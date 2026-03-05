Logo strona główna
Łódź

Atak w centrum miasta, ciosy metalowym prętem w głowę

Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Łódź
Źródło: Google Maps
Został pobity metalowym prętem, napastnik zabrał mu telefon. Do ataku doszło w centrum Łodzi. Podejrzewany o napaść jest już w rękach policji.

Do zdarzenia doszło w środku nocy w centrum Łodzi. Operator monitoringu miejskiego zauważył trzech mężczyzn goniących jednego. Jeden z nich trzymał w ręku metalowy pręt.

Uderzał w głowę metalowym prętem

Na miejsce skierowano patrol oddziału prewencji Straży Miejskiej w Łodzi. Operator na bieżąco przekazywał lokalizację zauważonych osób, bo - jak informują strażnicy - sytuacja była bardzo dynamiczna. "Gdy dotarli do uczestników zajścia, jeden z mężczyzn leżał na chodniku, miał ranę na głowie. Trzech stało w pobliżu. Poszkodowanemu strażnicy udzielili pierwszej pomocy i wezwali Zespół Ratownictwa Medycznego, który przetransportował go do szpitala" - informuje w komunikacie Straż Miejska w Łodzi.

Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Źródło: Straż Miejska w Łodzi

Pobity mężczyzna wskazał napastnika, który - jak powiedział - bił go prętem i ukradł mu telefon. "Podczas kontroli osobistej przy wskazanym mężczyźnie znaleziono telefon należący do poszkodowanego. Na miejscu pojawili się świadkowie zdarzenia, którzy potwierdzili jego relację" - dodali strażnicy w komunikacie. Mężczyznę podejrzewanego o atak zatrzymali policjanci.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska w Łodzi

ŁódźŁódzkiewojewództwo łódzkieStraż miejskaPolicjaWymiar sprawiedliwości
