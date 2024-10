"Dzieciom wstęp wzbroniony”. Miasto zaprasza na basen i "testuje trend"

Trendy

To, co szkodliwe

- Zdaję sobie sprawę z tego, że są prywatne podmioty, takie jak hotele czy restauracje które nie obsługują dzieci. I chociaż uważam, że każda selekcja społeczna jest zjawiskiem negatywnym, to jestem w stanie zaakceptować i starać się zrozumieć takie działanie. Nie mogę jednak zrozumieć, skąd potrzeba umacniania podziałów społecznych u zarządców podmiotów finansowanych z publicznych pieniędzy - komentuje prof. Pospiszyl. Zaznacza, że w miejscach, które są stworzone do relaksu i odpoczynku należy próbować zmniejszaść przepaści międzypokoleniowe. Akcja pod tytułem "dzieciom wstęp wzbroniony" tylko te przepaści pogłębia. - To nasza brzydka przywara, jako ludzi. Ktoś musi być w opozycji, od kogoś musimy poczuć się lepsi, mądrzejsi, bardziej cywilizowani. Obecnie żyjemy w świecie, gdzie ludzie muszą być rozważni w okazywaniu takich emocji wobec cudzoziemców, wyznawców innych religii. Niechęć zatem jest kierowana w stronę innej grupy - coraz częściej pada na dzieci - przekazuje ekspert. Wskazuje, że w przestrzeni publicznej można dzisiaj otwarcie podkreślać niechęć do dzieci. - To, niestety, obecnie bezpieczna przystań dla osób, które chcą pielęgnować w sobie frustrację. Można mówić o "bachorach" i "kaszojadach" i nikogo za to nie spotka ostracyzm społeczny. Smutne, ale coraz bardziej zauważalne - zaznacza prof. Kazimierz Pospiszyl. W tym kontekście warto wrócić do wypowiedzi Marcina Masłowskiego, pełnomocnika zarządu "Fali". - Załóżmy, że pojawią się wnioski ze strony klientów, żeby zorganizować dzień bez osób starszych. Albo bez rudych. Zgodzicie się? - pytamy. - Jeżeli chodzi o osoby starsze to nie wiem, nie analizowałem tego. Ale co do tego, że będziemy wykluczać inne grupy. Doskonale pan wie, że nie o to chodzi. Chodzi tylko o dzieci. Jest to takie jednodniowe przetestowanie trendu - mówił Masłowski. Kiedy poprosiliśmy go o to, żeby odniósł się do argumentów podnoszonych przez prof. Kazimierza Pospiszyla, przedstawiciel zarządu "Fali" stwierdził, że to "zbyt poważna analiza socjologiczna". - Mówienie o polaryzacji, podziałach i rozdźwiękach społecznych w kontekście dwunastu godzin tylko dla dorosłych na basenie w kontekście faktu, że w tym czasie otwarte będą w mieście inne dla dzieci? Bez przesady.