Agresywni pasażerowie na lotnisku. Nie polecieli do Malagi

Łódź Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę na terenie łódzkiego lotniska. Funkcjonariusze Straży Granicznej podjęli interwencję wobec dwóch pasażerów, którzy oczekiwali na odlot samolotu do Malagi. Polacy w wieku 26 i 39 lat, zachowując się wulgarnie i agresywnie, zakłócali spokój i porządek na terenie lotniska.

- Mężczyźni nie tylko obrażali pracowników ochrony i innych podróżnych, ale także utrudniali pracę obsłudze portu. Ich zachowanie stwarzało realne zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa w strefie odlotów - przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Po przybyciu funkcjonariuszy Straży Granicznej pasażerowie zostali wyprowadzeni ze strefy pasażerskiej i doprowadzeni do pomieszczeń służbowych. Tam ukarano ich mandatami, a przewoźnik – ze względu na rażąco nieodpowiedzialne zachowanie – podjął decyzję o wycofaniu ich z rejsu do Hiszpanii. Po zakończeniu czynności służbowych obaj mężczyźni opuścili lotnisko.