Łódź 139 mandatów, pięć osób z zarzutami po nielegalnych wyścigach Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policjanci przerwali nielegalne wyścigi w województwie łódzkim Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łódzka policja

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Policjanci uzyskali informację o planowanych nielegalnych wyścigach samochodowych na terenie województwa łódzkiego. Z ustaleń wynikało, że uczestnicy mogą spotkać się w okolicach drogi S14. W wytypowany rejon skierowano policjantów.

"Zatrzymali pięć osób w wieku od 19 do 22 lat, które brały udział w nielegalnych wyścigach samochodowych. Zabezpieczyli również do sprawy pięć pojazdów o łącznej wartości co najmniej 780 tysięcy złotych" - informuje łódzka policja.

139 mandatów i pięć zatrzymanych aut Źródło zdjęcia: Łódzka policja

139 mandatów i pięć zatrzymanych aut

Policjanci przeprowadzili 182 kontrole pojazdów oraz wylegitymowali 288 osób. Zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych oraz dwa prawa jazdy. W związku z popełnionymi wykroczeniami wystawili 139 mandatów karnych na kwotę ponad 150 tysięcy złotych. Skierowali też dziewięć wniosków o ukaranie do sądu.

Nielegalne wyścigi pod Łodzią Źródło zdjęcia: Łódzka policja

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w nielegalnych wyścigach samochodowych. Grozi im kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Publiczne drogi nie są miejscem do organizowania wyścigów samochodowych. Brawura i nadmierna prędkość mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii. Konsekwentnie reagujemy na wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań na drogach. przypomina policja