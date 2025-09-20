Wypadek na przejeździe kolejowym w Lesznie koło Kutna Źródło: KPP Kutno, KP PSP w Łęczycy

Do poważnego wypadku doszło około godziny 6 rano w czwartek (18 września). Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Leszno nieopodal Kutna samochód osobowy zderzył się z pociągiem.

- W samochodzie znajdował się tylko kierowca. Strażacy po dojeździe na miejsce wykonywali do niego dostęp, został on wydobyty z pojazdu przy użyciu narzędzi hydraulicznych - informował młodszy kapitan Krzysztof Orłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie.

W samochodzie narkotyki

Aspirant Daria Olczyk, oficer prasowa kutnowskiej policji, informowała, że 28-latek kierujący audi na przejeździe niestrzeżonym nie dostosował się do znaku "stop" i wjechał pod jadący pociąg osobowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Jak dowiedział się tvn24.pl, w samochodzie zostały odnalezione narkotyki.

- Podczas wykonywania czynności ujawniono dwa woreczki z substancją, która po wykonaniu testów testerem narkotykowym wykazała obecność amfetaminy - potwierdził prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.

Dodał, że 28-latek przebywa w szpitalu, trafił tam ciężko ranny. - Od mężczyzny pobrano krew celem wykonania badań na obecność alkoholu jak i substancji zabronionych, w szczególności narkotyków - podsumował prokurator Jasiak.