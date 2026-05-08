Łódź Pożar ciężarówki z makulaturą na autostradzie. Droga zablokowana Piotr Krysztofiak |

Kutno (woj. łódzkie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O utrudnieniach poinformował rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. - Autostrada A1 jest zablokowana. Na 241. kilometrze trasy tuż przed węzłem Kutno Północ doszło do gwałtownego pożaru samochodu ciężarowego przewożącego makulaturę. W akcji bierze udział co najmniej siedem jednostek straży. Na obecną chwilę trudno ocenić, jak długo potrwa przywrócenie ruchu - przekazał Maciej Zalewski. I dodał: - Sugerujemy wybór trasy alternatywnej i apelujemy o zachowanie ostrożności.

Pożar ciężarówki na autostradzie A1 koło Kutna Źródło: GDDKiA w Łodzi

Utrudnienia można ominąć drogą krajową 91, na którą można zjechać na węźle Kowal. Jadący z Kutna mogą wybierać drogę wojewódzką 702, którą dojadą do Piątku i stamtąd mogą ponowie wjechać na autostradę A1.