Czołowe zderzenie z autobusem miejskim. W szpitalu zmarł 21-latek

Jak potwierdziła ministra zdrowia Izabela Leszczyna, od maja w Polsce będzie wprowadzony program "Moje Zdrowie". To badania profilaktyczne skierowane do ok. 30 mln osób już od 20. roku życia. Resort zdrowia zapowiedział, że mają one objąć m.in. choroby uwarunkowane genetycznie, choroby sercowo-naczyniowe i nowotworowe. Celem programu jest poprawa ich wczesnej wykrywalności.