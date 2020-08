Z klasy mają wychodzić tylko w ostateczności, do tego przyłbice i izolatoria. Takiej szkoły nie znali ani uczniowie, ani nauczyciele

O przerwach spędzonych na korytarzu niektórzy uczniowie będą musieli na razie zapomnieć. W jednej sali lekcyjnej klasy będą niemal przez cały dzień - do nich będą przychodzić kolejni nauczyciele. W czerwonych i żółtych strefach zakażeń, podobnie jak w całej Polsce, szykują się na nowy rok szkolny.

W Rybniku (woj. śląskie) obowiązuje czerwona strefa zachorowań na koronawirusa. Mimo tego, że w całym powiecie obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne, to rok szkolny ma tutaj rozpocząć się, jak w każdym innym miejscu w kraju.

- Lekcje chcemy przeprowadzać tak, żeby uczniowie przebywali cały czas w jednej sali lekcyjnej. Opuszczać będą ją tylko wtedy, kiedy to będzie konieczne. Na przykład na czas zajęć języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego - mówi Małgorzata Wróbel, dyrektor IV LO w Rybniku.

- Na korytarzach będą za to nauczyciele, którzy będą pilnować, aby uczniowie nie gromadzili się przy okazji załatwiania spraw, które wymusiły wyjście z sali - informuje dyrektor przed kamerą TVN24.

W gmachu szkoły - zgodnie z zaleceniami GIS - wyznaczono też izolatorium. To tutaj na odebranie ze szkoły mają czekać uczniowie, u których pojawią się objawy zakażenia koronawirusem.

W IV LO w Rybniku kilku nauczycieli jest w podeszłym wieku, co sprawia, że są oni szczególnie narażeni na ciężkie przejście COVID-19. Na razie jednak nikt z kadry nie informował, że nie podejmie pracy z młodzieżą.

Dodatkowe zalecenia

Zakładają one m.in., że do szkoły mogą przyjść tylko uczniowie bez widocznych objawów chorobowych. Wszyscy w szkole mają też - w miarę możliwości - utrzymywać dystans i dezynfekować ręce. Resort zaleca też ograniczenie do minimum obecności osób trzecich w szkołach.