Toksyczne odpady w dawnych kurnikach. Więzienie dla właściciela firmy

Sąd w Zgierzu (Łódzkie) skazał na cztery lat więzienia Piotra Ż, oskarżonego o nielegalne składowanie odpadów i substancji chemicznych zagrażających życiu i zdrowiu. W halach wynajmowanych przez skazanego było trzy tysiące pojemników z odpadami.

Odpady trafiły w 2022 roku do kilku hal magazynowych w miejscowości Kolonia Głowa pod Zgierzem. Na miejscu wiele godzin pracowali inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, policja i straż pożarna. Pomieszczenia w kwietniu 2021 roku wynajął ich właściciel firmie z Dąbrowy Górniczej, należącej do Piotra Ż. Mężczyzna nie wiedział jednak, że posłużą do składowania odpadów.

Cztery lata więzienia za nielegalne składowanie odpadów

Śledztwo w sprawie nielegalnego składowania odpadów prowadziła Prokuratura Rejonowa w Zgierzu. Zakończyło się ono skierowaniem do sądu aktu oskarżenia przeciwko Piotrowi Ż. Właśnie zapadł wyrok. Jak przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi, prokurator Paweł Jasiak, w trakcie prowadzonego przez zgierską prokuraturę śledztwa, ustalono, że oskarżony na wynajmowanej przez siebie na terenie powiatu zgierskiego posesji przechowywał w halach środki służące do produkcji wielkoprzemysłowej zawierające w składzie substancje łatwopalne i wybuchowe. - Zostały one sklasyfikowane jako niebezpieczne, szkodliwe, drażniące, toksyczne, żrące oraz rakotwórcze. Przebywanie w obecności substancji mogło wywoływać trudności w oddychaniu i duszności. W halach znajdowało się trzy tysiące pojemników na odpady o pojemności tysiąc litrów każdy. Dodatkowo część była uszkodzona, co groziło ich rozszczelnieniem i wylaniem chemikaliów - wyjaśnił.

W ocenie biegłych oskarżony spowodował znaczne zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców, w tym poprzez tysiąckrotne przekroczenie stężenia środków szkodliwych. - Poprzez uwalniające się pary benzenu mogło dojść z kolei do obniżenia jakości powietrza, powstania pożaru oraz eksplozji materiałów łatwopalnych - podkreślił. Oprócz kary więzienia, sąd wobec Piotra Ż. zasądził nawiązkę 100 tysięcy złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyrok nie jest prawomocny.