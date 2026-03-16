Sekundy od czołowego zderzenia. Nagranie

O krok od tragedii na drodze krajowej 74 pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło: Stop Cham

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 14 marca na drodze krajowej nr 74 między Gomulinem a Mzurkami obok Piotrkowa Trybunalskiego. Serwis Stop Cham opublikował nagranie, na którym widać skrajnie niebezpieczną sytuację z udziałem kierującego białym Mercedesem. Na filmiku widać, jak kierujący białym samochodem wyprzedza sznur ciężarówek, przekraczając przy tym linię ciągłą i jedzie wprost na nagrywającego go kierowcę, o mało nie doprowadzając do czołowego zderzenia. Nagrywający w ostatniej chwili odbił w prawo na pobocze i uniknął wypadku.

Sprawą zajmuje się policja

Nagranie pokazaliśmy policji w Piotrkowie Trybunalskim i poprosiliśmy o komentarz. Jak przekazała nam młodszy aspirant Edyta Daroch, o zdarzeniu nikt nie poinformował policji, ale na podstawie nagrania zostanie wszczęte postępowanie. - Doszło tutaj do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym - poinformowała policjantka. Za tego typu wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych i nawet 15 punktów karnych.