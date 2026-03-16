Łódź

Sekundy od czołowego zderzenia. Nagranie

Źródło: Stop Cham
O krok od tragedii na drodze krajowej nr 74 pod Piotrkowem Trybunalskim. Kierujący białym Mercedesem wyprzedzał sznur ciężarówek i o mało nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem, którego kierowca w ostatniej chwili odbił w prawo. Sprawą zajmuje się już policja.

Do zdarzenia doszło 14 marca na drodze krajowej nr 74 między Gomulinem a Mzurkami obok Piotrkowa Trybunalskiego. Serwis Stop Cham opublikował nagranie, na którym widać skrajnie niebezpieczną sytuację z udziałem kierującego białym Mercedesem. Na filmiku widać, jak kierujący białym samochodem wyprzedza sznur ciężarówek, przekraczając przy tym linię ciągłą i jedzie wprost na nagrywającego go kierowcę, o mało nie doprowadzając do czołowego zderzenia. Nagrywający w ostatniej chwili odbił w prawo na pobocze i uniknął wypadku.

Źródło: Stop Cham

Sprawą zajmuje się policja

Nagranie pokazaliśmy policji w Piotrkowie Trybunalskim i poprosiliśmy o komentarz. Jak przekazała nam młodszy aspirant Edyta Daroch, o zdarzeniu nikt nie poinformował policji, ale na podstawie nagrania zostanie wszczęte postępowanie. - Doszło tutaj do stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym - poinformowała policjantka. Za tego typu wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 1500 złotych i nawet 15 punktów karnych.

Autorka/Autor: Piotr Krysztofiak/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

Czytaj także:
Chłopiec zadzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Raport o polskiej młodzieży: coraz więcej stresu, coraz mniej wsparcia
Anna Bielecka
Prezydent USA Donald Trump
Trump znów obraża. Nazwał dziennikarkę "larwą"
Świat
shutterstock_2177851885_1
Znalazł w skrzyni pożółkłą kartkę. Przez 60 lat nabrała wyjątkowej wartości
BIZNES
Zbigniew Bogucki
Co ze ślubowaniem sędziów TK? Zapowiedź Boguckiego
Polska
Pies trafił do schroniska
Przywiązana łańcuchem do drzewa w lesie, zostawiona bez wody i jedzenia
Poznań
Policja zatrzymała podejrzanego o spowodowanie wypadku
Zginął motocyklista, kierowca uciekł. Zarzuty i areszt
WARSZAWA
Nawałnica, burze
Gdzie jest burza? Pojawiły się pierwsze wyładowania
METEO
Rosyjski samolot Ił-20
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot
Polska
Nie żyje pasażerka
Wjechał pod szynobus, zginęła pasażerka. Śledztwo
WARSZAWA
Od lewej: George Simion, Karol Nawrocki, Kamil Żbikowski
Kibice wygwizdali prezydenta w Zabrzu. Tylko którego?
Katowice
Bart De Wever
Premier Belgii chce normalizacji stosunków z Rosją
Świat
imageTitle
O jednego łysego za dużo. Zabawna wpadka trenera hitem sieci
EUROSPORT
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Najnowsze dane o inflacji bazowej
BIZNES
Ekwador rozpoczął operację antynarkotykową
35 tysięcy żołnierzy, samochody opancerzone i śmigłowce. "Skończył się wasz czas"
Świat
Londyn, widok na Tower Bridge
Trump wzywa sojuszników. Odpowiadają: to nie nasza wojna
Świat
Żandarmeria Wojskowa
Złamane drzewo, obok szczątki niezidentyfikowanego obiektu
Lublin
Andrzej Domański
Domański: zakontraktujemy budowę i remonty 18 tysięcy mieszkań
BIZNES
Pożar w Koszalinie
Tragiczny pożar, nie żyje kobieta. Decyzja prokuratury
Szczecin
imageTitle
Uchwycił niemożliwe. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe ujęcie
EUROSPORT
Zabezpieczono alkohol bez znaków akcyzy
136 litrów alkoholu było już gotowe, czekało 800 litrów zacieru
Poznań
Cieśnina Ormuz, tankowiec
Sekretarz ONZ o "lekcji pokory" dla państw UE
Świat
Lawa z wulkanu Piton de la Fournaise wpada do Oceanu Indyjskiego
Ogień i woda spotkały się po 19 latach. Zobacz nagranie
METEO
Pijani rodzice i piątka dzieci
Dzieci pod "opieką" pijanych rodziców
Rzeszów
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025)
Trzy najlepsze oscarowe hity w HBO Max
Kultura i styl
imageTitle
Marciniak wraca do sędziowania Ligi Mistrzów
EUROSPORT
szpital MSWiA krakowie
Śledztwo w sprawie cyberataku na szpital zawieszone. Czekają na pomoc USA i Irlandii
Kraków
imageTitle
Najmłodszy w historii. Wielki wyczyn Sinnera
EUROSPORT
Donald Trump
Tak odpowiedziały Chiny na wezwanie Trumpa
BIZNES
W pożarze zginęła 90-letnia kobieta
W pożarze zginęła 90-letnia kobieta
Rzeszów
37-latek odnaleziony po dwóch miesiącach
W styczniu zniknął bez śladu. Zamieszkał w lesie, w ziemiance
Rzeszów
