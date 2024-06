Dwa razy sami namalowali przejście dla pieszych. W końcu doczekali się prawdziwego

Mieszkańcy Głowna od lat prosili Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wybudowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych na drodze krajowej nr 14 naprzeciwko miejskiego zalewu. Powodem były wypadki i potrącenia pieszych przechodzących w tym miejscu. Doszło tam do kilku poważnych zdarzeń, w których śmierć poniosły dwie osoby. Głownianie w 2022 roku i pod koniec ubiegłego, żeby zwrócić uwagę na problem, dwukrotnie przejście namalowali sami , co spotkało się z krytyką zarządcy drogi jak i służb. - To przejście powinno być zrobione już dawno. Tam jest ciąg komunikacyjny koło parku linowego i zalewu i widać, ile jest tam wypadków. Parę razy było o tym głośno, kiedy śmigłowiec lądował koło zalewu, ponieważ były tam wypadki śmiertelne - mówił przed rokiem pan Tomasz, jeden z organizatorów malowania przez mieszkańców pasów.

Przejście dla pieszych powstało

Okazuje się, że zrobienie przejścia dla pieszych było w gestii nie GDDKiA, tylko prywatnego przedsiębiorcy, który jest właścicielem Wake-Parku na głowieńskim zalewie. Pod koniec ubiegłego roku w rozmowie z tvn24.pl, zapewniał, że przejście powstanie. I tak się stało. - Przejście powstało, jest doświetlone, chcemy jeszcze zrobić dojścia do tych pasów, opuścić krawężniki - przekazał Jarosław Niezgoda. Nie chciał powiedzieć, ile powstanie przejścia go kosztowało. - Jestem z nas bardzo dumny, że się udało się to zrobić. Dziękuję też tvn24.pl za nagłośnienie tej sprawy, bo to nie nabrałoby takiego obrotu i tego by nie było - powiedział pan Tomasz. - Cieszę się, że sprawa doszła do pozytywnego końca i mieszkańcy teraz będą mogli przechodzić o legalny, bezpiecznym przejściu dla pieszych - podsumował burmistrz Głowna, Grzegorz Janeczek.