Skrajnie niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym pod Pabianicami

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia przed godziną 17 w Chechle Pierwszym pod Pabianicami. Kamery zainstalowane na przejeździe kolejowym zarejestrowały sytuację z udziałem 42-letniej kobiety, kierującej samochodem osobowym, która przewoziła dwoje dzieci.

Utknęła na przejeździe. Córka podnosiła szlaban

- Na skrzyżowaniu ulicy Karniszewickiej i Podmiejskiej w Chechle Pierwszym, 42-letnia kierująca volvo, ignorując czerwone światło sygnalizacji, wjechała na przejazd kolejowy. Kiedy rogatki się opuściły, pojazd utknął na torowisku. 17-letnia córka kobiety wyszła z samochodu i podniosła szlaban, umożliwiając kierującej wycofanie się z torowiska. W chwili zdarzenia, w aucie znajdowała się również ośmioletnia dziewczynka - opisuje zdarzenie podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, że chwilę później torami przemknął pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Mieszkanka powiatu pabianickiego za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych i 15 punktami karnymi.

Jeśli samochód jest sprawny i możesz kontynuować jazdę - dodaj gazu i wyłam rogatkę, która jest przed Tobą. Jest ona tak skonstruowana, że złamie się nie powodując uszkodzenia samochodu. Po zjechaniu z przejazdu odłóż rogatkę w bezpieczne miejsce tak, aby nie stanowiła przeszkody dla innych użytkowników, następnie skorzystaj z Żółtej Naklejki PLK i powiadom służby techniczne o tym fakcie, dzwoniąc pod numer "w razie awarii" podając numer przejazdu. Żółtą naklejkę znajdziesz na obudowie napędu rogatki od strony torów lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja. Jeśli samochód nie pozwala na zjechanie z przejazdu – natychmiast udajcie się wraz z pasażerami poza rogatki. Następnie zadzwoń pod numer telefonu alarmowego 112 i podaj operatorowi numer przejazdu z Żółtej Naklejki PLK, informując o samochodzie tarasującym przejazd. PKP PLK S.A. Jak zachować się, gdy auto utknie na przejeździe kolejowym?

