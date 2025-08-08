Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Utknęła na torach, szlaban podniosła córka. Nagranie

Wjechała na przejazd na czerwonym świetle. Szlaban podnosiła córka
Skrajnie niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym pod Pabianicami
Źródło: KPP w Pabianicach
O krok od tragedii w Chechle Pierwszym pod Pabianicami (Łódzkie). 42-latka wjechała na przejazd kolejowy na czerwonym świetle i przy zamykających się rogatkach. Podróżowała z dwiema córkami. Jedna z nich wysiadła z samochodu i podniosła szlaban. Chwilę później nadjechał pociąg.

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia przed godziną 17 w Chechle Pierwszym pod Pabianicami. Kamery zainstalowane na przejeździe kolejowym zarejestrowały sytuację z udziałem 42-letniej kobiety, kierującej samochodem osobowym, która przewoziła dwoje dzieci.

Utknął na torach, nie zdążył uciec. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Utknął na torach, nie zdążył uciec. Nagranie

Kraków

Utknęła na przejeździe. Córka podnosiła szlaban

- Na skrzyżowaniu ulicy Karniszewickiej i Podmiejskiej w Chechle Pierwszym, 42-letnia kierująca volvo, ignorując czerwone światło sygnalizacji, wjechała na przejazd kolejowy. Kiedy rogatki się opuściły, pojazd utknął na torowisku. 17-letnia córka kobiety wyszła z samochodu i podniosła szlaban, umożliwiając kierującej wycofanie się z torowiska. W chwili zdarzenia, w aucie znajdowała się również ośmioletnia dziewczynka - opisuje zdarzenie podkomisarz Agnieszka Jachimek z policji w Pabianicach. Na nagraniu opublikowanym przez policję widać, że chwilę później torami przemknął pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Wjechała na przejazd na czerwonym świetle. Szlaban podnosiła córka
Wjechała na przejazd na czerwonym świetle. Szlaban podnosiła córka
Źródło: KPP w Pabianicach
Wjechała na przejazd na czerwonym świetle. Szlaban podnosiła córka
Wjechała na przejazd na czerwonym świetle. Szlaban podnosiła córka
Źródło: KPP w Pabianicach

Mieszkanka powiatu pabianickiego za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie została ukarana mandatem w wysokości dwóch tysięcy złotych i 15 punktami karnymi.

Jeśli samochód jest sprawny i możesz kontynuować jazdę - dodaj gazu i wyłam rogatkę, która jest przed Tobą. Jest ona tak skonstruowana, że złamie się nie powodując uszkodzenia samochodu. Po zjechaniu z przejazdu odłóż rogatkę w bezpieczne miejsce tak, aby nie stanowiła przeszkody dla innych użytkowników, następnie skorzystaj z Żółtej Naklejki PLK i powiadom służby techniczne o tym fakcie, dzwoniąc pod numer "w razie awarii" podając numer przejazdu. Żółtą naklejkę znajdziesz na obudowie napędu rogatki od strony torów lub na wewnętrznej stronie krzyża św. Andrzeja. Jeśli samochód nie pozwala na zjechanie z przejazdu – natychmiast udajcie się wraz z pasażerami poza rogatki. Następnie zadzwoń pod numer telefonu alarmowego 112 i podaj operatorowi numer przejazdu z Żółtej Naklejki PLK, informując o samochodzie tarasującym przejazd.
PKP PLK S.A.
Jak zachować się, gdy auto utknie na przejeździe kolejowym?
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pk/tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Pabianicach

Udostępnij:
TAGI:
PabianiceŁódzkiewojewództwo łódzkiePrzejazd kolejowypociągiPolicjaruch drogowyDrogi w Polsce
Czytaj także:
Jarosław Kaczyński
Kaczyński: miał być ekonomiczny impuls, jest skandal
Polska
ABW
"W nieudolny sposób" próbował zostać agentem w Polsce
Świat
imageTitle
Alarm w Barcelonie. Kłopoty zdrowotne Lewandowskiego
EUROSPORT
Droga uszkodzona po intensywnych opadach deszczu
Pierwsze tak intensywne opady w historii. "Sytuacja zagraża życiu"
METEO
Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Skróty wydziałów UJ "fonetycznie podobne" do wulgaryzmów. Jest petycja
Kraków
Wojna w Ukrainie, amerykańska haubica M777
"Długa rozmowa" Tuska z Zełenskim. "Są pewne sygnały" o zamrożeniu wojny
Polska
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie
Szczecin
imageTitle
Potężny cios dla polskich kibiców przed piątkowym etapem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump "nakrzyczał" na Netanjahu
Świat
imageTitle
Media: UEFA zakulisowo wspiera rosyjskie kluby
EUROSPORT
Tadeusz Duda
Jego ciało znaleziono po kilku dniach policyjnej obławy. Wiadomo, jak zginął
Kraków
Karol Nawrocki
Reforma szpitali przyjęta przez Senat. Czy prezydent podpisze ustawę?
Piotr Wójcik
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
WARSZAWA
imageTitle
19-letni Polak robi furorę. Rekord świata na horyzoncie
EUROSPORT
Donald Tusk na konferencji prasowej w Łebie
"Zero tolerancji". Premier: nie zaakceptuję marnowania środków
Polska
Syryjczyk oskarżony o przemyt 160 migrantów
Niemal 50 tysięcy dolarów za 160 osób
Lublin
Orlen
Wniosek o ekstradycję Samera A. "nie spełnił warunków". Tusk: nie odpuścimy
Polska
turbiny wiatrowe
Tusk: mówimy o przedsięwzięciu, które przekracza wyobraźnię
BIZNES
Suni Williams i Butch Wilmore
Był uwięziony w kosmosie przez dziewięć miesięcy, odchodzi z NASA
METEO
imageTitle
Będzie skarga za transparent w Poznaniu. "Haniebna prowokacja"
EUROSPORT
wojewodzki szpital zespolony w lesznie_02
Przyjechała urodzić dziecko, oboje nie żyją. Śledztwo prokuratury
Poznań
KPO
Minister o "cwaniackich projektach"
Polska
Tragedia w Złoczewie. Nie żyje 37-latek porażony prądem
Naprawiał maszynę rolniczą. 37-latek nie żyje
Łódź
pekin
Trump chce zmusić do zerwania umów z Rosją. “Wygrają na tym Chiny”
BIZNES
Strażacy walczą z pożarem lasu w pobliżu miejscowości Galegos da Serra w gminie Vila Real
Przedłużono stan alarmowy. Trwają poszukiwania podpalaczy
METEO
osiedle budowa - Damian Lugowski shutterstock_2177342651
Nie będzie następcy Kredytu 2.0. Minister Finansów nie daje szans
BIZNES
imageTitle
Konsternacja podczas przemówienia Osaki. "Fatalny gest"
EUROSPORT
Goleniów. Kradzież z jedzeniem
"W kuchni znalazł kiełbasę, ketchup, mleko". Zjadł, wypił i ukradł pieniądze
Szczecin
Pustelnia w Czatachowie
Ksiądz z grupą "o znamionach sekty" nie chce opuścić kościoła. Kuria idzie do sądu
Katowice
imageTitle
Zaskakujący powrót Brzęczka. Znów został selekcjonerem
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica