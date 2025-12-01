Czołowe zderzenie, nie żyje jeden z kierowców

Samochody zderzyły się na drodze krajowej numer 74 łączącej Bełchatów i Szczerców. Do tragedii doszło w miejscu, gdzie jest podwójna linia ciągła zakazująca wyprzedzania.
- Z rozbitego wraku świadkowie wyciągnęli 40-letniego kierowcę i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Akcję przejęły potem osoby z zespołu ratownictwa medycznego. Niestety, ostatecznie nie udało się uratować życia mężczyzny - mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
Drugim autem podróżował 42-latek. Po wypadku też był zakleszczony w pojeździe.
- Strażacy wykonali do niego dostęp i ewakuowali go - przekazał bryg. Pawlak. Mężczyzna trafił do szpitala.
Badanie przyczyn
Na miejscu tragedii pracują funkcjonariusze policji, którzy zabezpieczają materiał dowodowy. Na tej podstawie potem będą rekonstruować przebieg wypadku.
Na czas pracy policjantów droga była zablokowana w obu kierunkach. Ruch obecnie odbywa się już tam normalnie.
