Do zdarzenia doszło 24 października przed godziną 16 we wsi Traby w powiecie łowickim. Mieszkańcy poinformowali strażaków ochotników o płonącym bocianim gnieździe.
Strażacy gasili bocianie gniazdo
Przybyli na miejsce strażacy ochotnicy z Bielaw potwierdzili informacje. Na zdjęciach, które opublikowali w mediach społecznościowych, widać, że z gniazda wydobywał się dym. "Doszło najprawdopodobniej do zwarcia, ponieważ gniazdo leżało bezpośrednio na liniach. Po około godzinie pożar udało się ugasić" - zrelacjonowali strażacy z Bielaw.
Strażakom ochotnikom z Bielaw pomagała też Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP z Łowicza.
Autorka/Autor: pk/gp
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Bielawy