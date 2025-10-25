Pożar bocianiego gniazda w powiecie łowickim Źródło: OSP KSRG Bielawy

Do zdarzenia doszło 24 października przed godziną 16 we wsi Traby w powiecie łowickim. Mieszkańcy poinformowali strażaków ochotników o płonącym bocianim gnieździe.

Strażacy gasili bocianie gniazdo

Przybyli na miejsce strażacy ochotnicy z Bielaw potwierdzili informacje. Na zdjęciach, które opublikowali w mediach społecznościowych, widać, że z gniazda wydobywał się dym. "Doszło najprawdopodobniej do zwarcia, ponieważ gniazdo leżało bezpośrednio na liniach. Po około godzinie pożar udało się ugasić" - zrelacjonowali strażacy z Bielaw.

Pożar bocianiego gniazda w powiecie łowickim Źródło: OSP KSRG Bielawy

Strażakom ochotnikom z Bielaw pomagała też Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP z Łowicza.