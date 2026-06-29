Nagle zjechał z drogi i uderzył w płot. 80-latek nie żyje
Do zdarzenia doszło 28 czerwca około godziny 15 na drodze wojewódzkiej 703 w Bielawach w powiecie łowickim. Służby zostały wezwane w związku z wypadkiem motocyklisty. Na miejsce przyjechała policja, straż pożarna i karetka pogotowia.
Uderzył w płot. 80-latek nie żyje
- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 80-letni mężczyzna jadący drogą wojewódzką 703 w kierunku Łowicza stracił panowanie nad trójkołowym motocyklem, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna zginął na miejscu - przekazał aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Źródło: tvn24.pl