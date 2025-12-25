Logo strona główna
Łódź

Płonąca naczepa z owocami na autostradzie

Pożar na autostradzie A2 na wysokości Wólki (Łódzkie)
Pożar naczepy z owocami na autostradzie A2
Źródło: KP PSP w Poddębicach
Pożar ciężarówki na łódzkim odcinku autostrady A2. W naczepie znajdowały się jabłka i borówki.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na autostradzie A2 nieopodal Łodzi. Na jezdni w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Wólka zapalił się naczepa ciężarówki.

Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"

Płonąca cysterna przy dworcu. "Groźne zdarzenie"

WARSZAWA
Pożar w warsztacie samochodowym

Pożar w warsztacie samochodowym

WARSZAWA

Cztery zastępy w akcji

Jak poinformował tvn24.pl rzecznik łódzkich strażaków brygadier Jędrzej Pawlak, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W gaszeniu pożaru brały udział łącznie cztery zastępy strażackie - dwa z Państwowej Straży Pożarnej i dwa z ochotniczej.

W naczepie, która uległa zapaleniu, znajdowały się jabłka i borówki.

pc

Autorka/Autor: bp/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Poddębicach

ŁódzkiePoddębiceStraż pożarnaAutostrada A2
