Płonąca naczepa z owocami na autostradzie

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu na autostradzie A2 nieopodal Łodzi. Na jezdni w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Wólka zapalił się naczepa ciężarówki.

Cztery zastępy w akcji

Jak poinformował tvn24.pl rzecznik łódzkich strażaków brygadier Jędrzej Pawlak, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. W gaszeniu pożaru brały udział łącznie cztery zastępy strażackie - dwa z Państwowej Straży Pożarnej i dwa z ochotniczej.

W naczepie, która uległa zapaleniu, znajdowały się jabłka i borówki.

