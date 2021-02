Miały jeden dzień, zostały porzucone na mrozie

O porzuconych szczeniętach na dziesięciostopniowym mrozie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Szczenięta, które - według weterynarzy - przyszły na świat dzień wcześniej zostały porzucone w miejscowości Brużyczka Mała, w gminie Aleksandrów Łódzki. Psy - ciągle jeszcze ślepe - trafiły do domów aleksandrowskich urzędników.

Rozmawiamy z nim w mieszkaniu pani Katarzyny Rezler, pracującej w aleksandrowskim magistracie. Kobieta przyznaje, że pracy ze szczeniętami jest dużo. Mimo to nie żałuje, że przygarnęła pod swój dach dwa psy.

- Trzeba je karmić co dwie godziny, niezależne czy to dzień, czy noc. Na szczęście pieski mają coraz lepszy apetyt - podkreśla.

Nagroda

Burmistrz Lipiński opowiada, że jest już dużo chętnych do tego, aby zaadoptować psy. - Na razie jednak musimy je doprowadzić do takiego momentu, żeby mogły trafić do nowych właścicieli - zaznacza samorządowiec.