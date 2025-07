Dwa skrajnie wychudzone psy w mieszkaniu. "Zżerały je pchły, jeden jest w stanie krytycznym"

Kolejne skrajnie wychudzone psy w gminie Aleksandrów Łódzki Źródło: Aleksandrów Łódzki

Do zdarzenia doszło przed południem w Aleksandrowie Łódzkim. Do pełnomocniczki do spraw zwierząt przy burmistrzu miasta, zadzwoniła anonimowa osoba, informując, że w mieszkaniu w kamienicy przy ulicy Wierzbińskiej - oddalonej zaledwie o kilka posesji od urzędu miasta - są dwa bardzo zaniedbane psy. - Jeden był skrajnie, ale to skrajnie zagłodzony, zżerany żywcem przez pchły, drugi też w bardzo kiepskim, pogryziony przez pchły, psy były w mieszkaniu - opisuje Katarzyna Rezler. Dodaje, że właścicielka, która była w mieszkaniu w ogóle się nie tłumaczyła. Na miejscu pojawili się policjanci, którzy prowadzą czynności.

- Potwierdzam, że w mieszkaniu znajdowały się dwa skrajnie zaniedbane psy. Właścicielka twierdziła, że opiekowała się nimi, że są pod opieką weterynarza . Czynności na miejscu prowadzą policjanci z Aleksandrowa Łódzkiego i technik kryminalistyki z Poddębic - przekazał sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z KPP w Zgierzu.

Kolejne skrajnie wychudzone psy w gminie Aleksandrów Łódzki Źródło: Aleksandrów Łódzki

Psy odebrane

Czworonogi zostały odebrane właścicielce. - Psy są zabrane do lecznicy w Łowiczu, tak jak mówię, ten jeden jest w stanie krytycznym - informuje Katarzyna Rezler. To kolejna sytuacja, w której na terenie gminy Aleksandrów Łódzki dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Sytuacja o tyle zakrawa na paradoks, że miasto od kilku lat jest znane jako gmina przyjazna zwierzętom. W mieście zniknął praktycznie problem bezdomności zwierząt, w urzędzie mieszkają psy i koty, wielu urzędników adoptowało jakieś zwierzę, prężnie działa pełnomocnik ds. zwierząt.

Przed tygodniem informowaliśmy o tym, że mieszkaniu w miejscowości Nakielnica na dwa tygodnie pozostawiono dwa psy. Jeden z nich nie przeżył. Ich właścicielka przebywała w tym czasie na wakacjach nad morzem.

Aleksandrów Łódzki gminą przyjazną zwierzętom Źródło: TVN24

Kobieta usłyszała zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i trafiła na trzy miesiące do aresztu. O trzymiesięcznym areszcie dla 22-latki poinformował w piątek (25 lipca) Janusz Tomczak, szef Prokuratury Rejonowej w Zgierzu. - Kobieta nie przyznaje się do winy - przekazał prokurator.