Trzy osoby zginęły. Agnieszka miała trafić do więzienia, ale "musi odbyć staż"

Kluczowe fakty:
- O tej historii obszernie informowaliśmy na tvn24.pl wielokrotnie. Najszerzej w maju tego roku - kiedy opisywaliśmy przebieg tragedii sekunda po sekundzie, na podstawie akt sprawy. Wszystko po to, żeby uzmysłowić, jakie konsekwencje może mieć jedna, nieodpowiedzialna decyzja za kierownicą.
- Do tragicznego wypadku doszło 8 maja 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Jeep kierowany przez 22-letnią wtedy studentkę czołowo zderzył się z dwoma motocyklistami.
- Agnieszka Z. została w kwietniu tego roku prawomocnie skazana na pięć lat więzienia. W swojej mowie końcowej wnosiła o uniewinnienie, chociaż zebrany materiał zdaniem sądu jasno wskazywał, że to jej brawura doprowadziła do śmierci trzech osób.
- Jak się dowiedzieliśmy, Sąd Okręgowy w Łodzi zgodził się, żeby odroczyć wykonanie kary młodej kobiecie.
Agnieszka Z. ma dziś 26 lat. 8 maja 2021 roku jechała do domu pomarańczowym jeepem, którego dostała od rodziców. Jadąc po wąskiej, asfaltowej drodze, rozpoczęła manewr wyprzedzania - zmieniła pas i uderzyła w jadące z naprzeciwka motocykle. Kobieta twierdziła, że ich nie widziała. Biegli i świadkowie twierdzili, że musiała widzieć.