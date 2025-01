Są nominacje do Złotych Malin. Chodzi już tylko o szum?

Sześć nominacji do Złotych Malin dla "Megalopolis" Francisa Forda Coppoli, w tym za najgorszy film i reżyserię to zapewne cios dla zdobywcy pięciu Oscarów. Na liście nominowanych do wstydliwych wyróżnień znalazł się także między innymi "Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa, "Madame Web" S.J. Clarkson oraz kuriozalny "Reagan" Seana McNamary. Tradycyjnie nominacje do anty-Oscarów poznaliśmy przed ogłoszeniem tych oscarowych. Lista nominacji jest dziwna i wydaje się, że przyznającemu je gremium bliżej już po prostu do chęci wywoływania szumu niż do tego, co stało u podstaw Złotych Malin ponad 40 lat temu, kiedy je ufundowano.

Tegoroczna lista nominacji do Złotych Malin wydaje się zaskakiwać. Po raz pierwszy od lat nie ma bowiem wśród tytułów nominowanych do anty-Oscarów faworyta. Zabrakło też m.in. wydawało się pewniaka czyli "Gladiatora II" Ridleya Scotta. Dziwi za to aż siedem nominacji w głównych kategoriach dla średnio udanego, lecz na pewno nie tak złego jak pozostałe tytuły w zestawieniu, obrazu Toda Phillipsa "Joker: Folie à Deux" wytwórni Warner Bros. należącej, podobnie jak m.in. TVN24, do Warner Bros. Discovery.

Kolejnym zaskoczeniem jest fakt, że aż pięć filmów zdobyło po sześć nominacji. Są to: "Borderlands" J.C. Chandora z udziałem m.in. Cate Blanchett (sama aktorka także zdobyła nominację), "Joker: Folie à Deux", "Madame Web", "Megalopolis" oraz bodaj największe kuriozum w tym zestawieniu, czyli "Reagan" Seana McNamary. Cztery nominacje otrzymał nakręcony dla Netflixa film "Bez lukru" Jerry’ego Seinfelda, trzy "Kraven Łowca", a dwie "Kruk" – remake filmu z 1994 roku.

Nagrody wręczane dla sensacji?

Przyznawane od 1981 Złote Maliny początkowo były dobrą zabawą i dobroduszną kpiną z potknięć amerykańskich filmowców, z czasem jednak stały się przede wszystkim okazją do sensacji. Dziś budzą spore kontrowersje, bo też wybory członków często są mocno dyskusyjne. Najbardziej prestiżowe magazyny filmowe za oceanem jak "Variety" i "The Hollywood Reporter" na wyborach gremium przyznających Złote Maliny nie zostawiają suchej nitki.

W tym roku musi dziwić wspomniana liczba nominacji dla sequela "Jokera". Film zebrał mieszane recenzje – od pochlebnych do bardzo krytycznych - i wydaje się, że w zestawieniu z absolutnymi koszmarkami jak wspomniany "Reagan", "Bez lukru" czy "Borderlands" prezentuje jednak kompletnie inny poziom kina. A już nominacje dla Joaquina Phoenixa i Lady Gagi są zupełnie niezasłużone.

"Reagan" Monolith Films

Ale o nich właśnie najwięcej i najgłośniej się mówi. Podobnie jak o nominacji dla najwybitniejszej dziś brytyjskiej gwiazdy Cate Blanchett. Zresztą także nominacji niezasłużonej, choć sam film – oparty na popularnej grze wideo – jest raczej pozbawiony sensu. Ciekawe, że "nie ukarano" nominacją żadnego z pozostałych, mniej utytułowanych aktorów, grających w nim większe role? Cóż, pewnie wtedy nie byłoby aż takiego odzewu.

Nie jest z kolei zaskoczeniem spora liczba nominacji dla "Megalopolis" Coppoli, bo legendarny filmowiec kompletnie się pogubił, próbując nakręcić film, który miał być jego opus magnum. Dojrzewał do niego ponad 40 lat, w całości sam go sfinansował, sprzedając ukochane winnice i poległ na całej linii. Mimo to już zbędna i niezasłużona wydaje się nominacja dla całej obsady "Megalopolis"’, która stawała na rzęsach, by uratować ten obraz..

"Megalopolis" Gutek Film

Top topów w kategorii "szmira roku"

Choć najwięcej nominacji zdobył sequel "Jokera" Todda Phillipsa, jest mało prawdopodobne, by w zestawieniu z naprawdę kuriozalnymi produkcjami to właśnie on mógł zgarnąć ostatecznie Złote Maliny. A tym bardziej jego aktorzy.

Kto widział nominowane filmy, musi przyznać, że "Borderlands" J.C. Chandora czy "Reagan" to absolutny top topów w kategorii "szmira roku". Problem w tym, że przyznająca Złote Maliny grupa osób zdaje się nie odróżniać bardzo złego filmu od dyskusyjnego koncepcyjnie i formalnie obrazu, jakim jest "Joker: Folie à Deux" Phillipsa.

Reżyser tego ostatniego naraził się mocno fanom będącego filmem kultowym "Jokera" z 2019 roku, w sequelu dokonując bezlitosnej dekonstrukcji swojego bohatera. Zaprzeczył absolutnie wszystkiemu, w co kazał nam wierzyć w tym pierwszym filmie, a w efekcie posypały się na niego gromy od części krytyków i widzów. Nie jestem fanką tego filmu, ale potrafię obiektywnie docenić jego mocne strony i przewrotność twórcy.

Joker w drugiej dsłonie Warner Bros

Kto chce zobaczyć naprawdę zły film, prócz wspomnianego "Borderlands" (którego przerażony scenarzysta wycofał swoje nazwisko), niech sięgnie po "Reagana" McNamary. Ten film jest jak grafomański list miłosny do 40. prezydenta USA. Reżyser pożyczył strukturę fabuły od "Obywatela Kane'a", mierzył więc wysoko kręcąc przy tym przesłodzoną w stopniu rzadko spotykanym hagiografię. Jej oglądanie to prawdziwa męczarnia. Jeśli dodamy do tego fatalne aktorstwo Dennisa Quaida prezentującego karykaturę byłego prezydenta, mamy pseudo-dzieło warte wszystkich Złotych Malin. Tymczasem reżyser filmu nie dostał wcale nominacji do Maliny.

Najwyraźniej malinowe gremium uznało, że Coppola I Phillips z nominacjami w tej kategorii wzbudzą większe zainteresowanie. I mieli rację.

Z tego samego powodu tak chętnie wcześniej nominacjami uszczęśliwiano m.in. Roberta de Niro czy Mela Gibsona. To prawda, że obaj pojawiali się w bardzo słabych filmach, ale sami wciąż nie schodzili poniżej - nazwijmy to "przyzwoitego poziomu" w swojej grze. I choć Złote Maliny ostatecznie (najczęściej) trafiają do fatalnych produkcji i słabych aktorskich kreacji, przez kilka tygodni ewentualna możliwość "wygranej" największych postaci w Hollywood będzie źródłem wielkiej sensacji.

Z każdym rokiem coraz trudniej pozbyć się uczucia, że tak naprawdę wyłącznie o nią przyznającym te wstydliwe nagrody chodzi.

"Madame Web" UIP

Złote Maliny

Złote Maliny (ang. Golden Raspberry Awards, skr. Razzie) to antynagrody przyznawana najgorszym filmom, wymyślone przez krytyka filmowego Johna J.B. Wilsona w 1980 roku.

Nominowanych wybierają jak zwykle członkowie Golden Raspberry Foundation (Fundacji Złotych Malin) w drodze głosowania. W rolę surowego jurora może wcielić się każdy, kto zapłacił roczną składkę w wysokości 40 dolarów lub za dożywotnie członkowsko - 500 dolarów. Potem wystarczy wysłać karty do głosowania. W tym roku zrobiła to grupa ponad 1200 wyborców, co nie wydaje się liczbą oszałamiającą. Więcej osób głosuje potem na zwycięzców tych wstydliwych laurów, których poznamy 1 marca - jak zwykle dzień przed rozdaniem Oscarów.

Statuetka Złotej Maliny jest wykonywana z tworzywa sztucznego przemalowanego na kolor złoty. Ma formę sztucznego owocu maliny umiejscowionego na rolce filmu Super 8. Wartość nagrody wynosi w przybliżeniu 4,89 dolara.

Jedynym nagrodzonym Maliną polskim filmem jest obraz "365 dni", który w 2021 otrzymał nagrodę w kategorii "najgorszy scenariusz".

Poniżej lista nominacji w poszczególnych kategoriach.

NAJGORSZY FILM "Borderlands" "Joker: Folie à Deux" "Madame Web" "Megalopolis" "Reagan"

NAJGORSZY REŻYSER S.J. Clarkson - "Madame Web" Francis Ford Coppola - "Megalopolis" Todd Phillips - "Joker: Folie à Deux" Eli Roth - "Borderlands" Jerry Seinfeld - "Bez lukru"

NAJGORSZY AKTOR Jack Black - "Drogi Mikołaju" Zachary Levi - "Harold i magiczna kredka" Joaquin Phoenix - "Joker: Folie à Deux" Dennis Quaid - "Reagan" Jerry Seinfeld - "Bez lukru"

NAJGORSZA AKTORKA Cate Blanchett - "Borderlands" Lady Gaga - "Joker: Folie à Deux" Bryce Dallas Howard - "Argylle - Tajny szpieg" Dakota Johnson - "Madame Web" Jennifer Lopez - "Atlas"

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA Ariana DeBose - "Argylle - Tajny szpieg" & "Kraven Łowca" Lesley-Anne Down (jako Margaret Thatcher) - "Reagan" Emma Roberts - "Madame Web" Amy Schumer - "Bez lukru" FKA twigs - "Kruk"

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY Jack Black (tylko głos) - "Borderlands"Kevin Hart - "Borderlands" Shia LaBeouf (jako drag) - "Megalopolis" Tahar Rahim - "Madame Web" Jon Voight - "Megalopolis", "Reagan", "Shadow Land" & "Strangers"

NAJGORSZE EKRANOWE COMBO dowolna para irytujących postaci (ale głównie Jack Black) - "Borderlands" dowolna para nieśmiesznych "komediowych aktorów" - "Bez lukru" cała obsada "Megalopolis" Joaquin Phoenix & Lady Gaga - "Joker: Folie à Deux" Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (jako Ronnie i Nancy) - "Reagan"

NAJGORSZY REMAKE, SEQUEL BĄDŹ "ZRZYNKA" "Kruk" "Joker: Folie à Deux" "Kraven Łowca" "Mufasa: Król Lew" "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany"

NAJGORSZY SCENARIUSZ "Joker: Folie à Deux" "Kraven Łowca" "Madame Web" "Megalopolis" "Reagan"

Autorka/Autor:Justyna Kobus

Źródło: "Variety", "The Hollywood Reporter", tvn24.pl