Redakcja poleca:

PILNE

Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych

Teyana Taylor
"Jedna bitwa po drugiej" reż. Paul Thomas Anderson - zapowiedź
Źródło: Warner Bros. Entertainment Polska
Złote Globy 2026 przeszły do historii. Największymi zwycięzcami wieczoru okazały się tytuły "Jedna bitwa po drugiej", "Dojrzewanie", "Studio" oraz "The Pitt". Prezentujemy pełną listę nagrodzonych i nominowanych do Złotych Globów.

Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych - film:

Najlepszy film dramatyczny 

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet" - nagrodzony
  • "To był zwykły przypadek"
  • "Tajny agent"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"

Najlepsza komedia lub musical 

  • "Wielki Marty"
  • "Bez wyjścia"
  • "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzony
  • "Blue Moon"
  • "Bugonia"
  • "Nowa fala"

Osiągnięcie kinowe i w box office 

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "F1: Film"
  • "K-popowe łowczynie demonów"
  • "Grzesznicy" - nagrodzony
  • "Zniknięcia"
  • "Wicked: Na dobre"
  • "Mission: Impossible - The Final Reckoning"
  • "Zwierzogród 2"
Brad Pitt, bolidy i niezdrowa rywalizacja. Spektakularny "F1: Film" w kinach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Brad Pitt, bolidy i niezdrowa rywalizacja. Spektakularny "F1: Film" w kinach

"Wybór Wrony"

Najlepsza reżyseria 

  • Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzony
  • Guillermo del Toro, "Frankenstein"
  • Ryan Coogler, "Grzesznicy"
  • Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"
  • Chloe Zhao, "Hamnet"
  • Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"

Najlepszy scenariusz 

  • Maggie O'Farrell, Chloé Zhao "Hamnet"
  • Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzony
  • Ryan Coogler "Grzesznicy"
  • Joachim Trier, Eskil Vogt "Wartość sentymentalna"
  • Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
  • Josh Safdie, Ronald Bronstein "Wielki Marty"

Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym 

  • Jessie Buckley, "Hamnet" - nagrodzona
  • Jennifer Lawrence, "Zgiń, kochanie"
  • Tessa Thompson, "Hedda"
  • Julia Roberts, "Po polowaniu"
  • Eva Victor, "Sorry, Baby"
  • Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"

Najlepszy aktor w filmie dramatycznym 

  • Dwayne Johnson, "Smashing Machine"
  • Jeremy Allen White, "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
  • Joel Edgerton, "Sny o pociągach"
  • Oscar Isaac. "Frankenstein"
  • Michael B. Jordan, "Grzesznicy"
  • Wagner Moura, "Tajny agent" - nagrodzony

Najlepszy aktor w komedii lub musicalu 

  • Timothée Chalamet, "Wielki Marty" - nagrodzony
  • George Clooney, "Jay Kelly"
  • Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"
  • Ethan Hawke, "Blue Moon"
  • Lee Byung Hun, "Bez wyjścia"
  • Jesse Plemons, "Bugonia"

Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu 

  • Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym miała nogi" - nagrodzona
  • Cynthia Erivo, "Wicked: Na dobre"
  • Kate Hudson, "Song Sung Blue"
  • Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"
  • Amanda Seyfried, "Testament Ann Lee"
  • Emma Stone, "Bugonia"
Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy jest jeszcze nadzieja dla świata? Ten film nie pozostawia złudzeń

"WYBÓR WRONY"

Najlepszy aktor drugoplanowy 

  • Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"
  • Jacob Elordi, "Frankenstein"
  • Paul Mescal, "Hamnet"
  • Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"
  • Adam Sandler, "Jay Kelly"
  • Stellan Skarsgard, "Wartość sentymentalna" - nagrodzony

Najlepsza aktorka drugoplanowa 

  • Elle Fanning, "Wartość sentymentalna"
  • Ariana Grande, "Wicked: Na dobre"
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"
  • Amy Madigan, "Zniknięcia"
  • Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzona
  • Emily Blunt, "Smashing Machine"

Najlepszy film animowany 

  • "Arco"
  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle"
  • "Elio"
  • "K-popowe łowczynie demonów" - nagrodzony
  • "Mała Amelia"
  • "Zwierzogród 2"

Najlepszy film nieanglojęzyczny 

  • "To był zwykły przypadek" (Francja)
  • "Bez wyjścia" (Korea Południowa)
  • "Tajny agent" (Brazylia) - nagrodzony
  • "Wartość sentymentalna" (Norwegia)
  • "Głos Hind Rajab" (Tunezja)
  • "Sirat" (Hiszpania)

Najlepsza muzyka 

  • Alexandre Desplat, "Frankenstein"
  • Ludwig Göransson, "Grzesznicy" - nagrodzony
  • Jonny Greenwood, "Jedna bitwa po drugiej"
  • Max Richter, "Hamnet"
  • Hans Zimmer, "F1: Film"
grzesznicy zwiastun
"Grzesznicy", reż. Ryan Coogler (2025)
Źródło: Warner Bros. Pictures

Najlepsza piosenka 

  • "Dream As One" z filmu "Avatar: ogień i popiół"
  • "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" - nagrodzona
  • "I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"
  • "No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"
  • "The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"
  • "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"

Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych - telewizja: 

Najlepszy serial dramatyczny 

  • "Dyplomatka"
  • "The Pitt" - nagrodzony
  • "Jedyna"
  • "Rozdzielenie"
  • "Kulawe konie"
  • "Biały Lotos"

Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny 

  • "Dojrzewanie" - nagrodzony
  • "All Her Fault"
  • "Bestia we mnie"
  • "Czarne lustra"
  • "Kwestia seksu i śmierci"
  • "The Girlfriend"

Najlepszy serial komediowy lub musical 

  • "Misja: Podstawówka"
  • "Nikt tego nie chce"
  • "Studio" - nagrodzony
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Hacks"
  • "The Bear"

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym 

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Diego Luna, "Andor"
  • Gary Oldman, "Kulawe konie"
  • Mark Ruffalo, "Grupa zadaniowa"
  • Adam Scott, "Rozdzielenie"
  • Noah Wyle, "The Pitt" - nagrodzony
"W każdej postaci staram się odnaleźć człowieka"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"W każdej postaci staram się odnaleźć człowieka"

Tomasz-Marcin Wrona

Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu: 

  • Adam Brody, "Nikt tego nie chce"
  • Glen Powell, "Chad Powers"
  • Jeremy Allen White, "The Bear"
  • Martin Short, "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Steve Martin, "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Seth Rogen, "Studio" - nagrodzony

Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym 

  • Charlie Hunnam, "Potwory"
  • Jacob Elordi, "Ścieżki na daleką północ"
  • Paul Giamatti, "Czarne lustro"
  • Matthew Rhys, "Bestia we mnie"
  • Jude Law, "Black Rabbit"
  • Stephen Graham, "Dojrzewanie" - nagrodzony

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym 

  • Bella Ramsey, "The Last of Us"
  • Britt Lower, "Rozdzielenie"
  • Helen Mirren, "MobLand"
  • Kathy Bates, "Matlock"
  • Kerri Russell, "Dyplomatka"
  • Rhea Seehorn, "Jedyna" - nagrodzona

Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu 

  • Kristen Bell, "Nikt tego nie chce"
  • Selena Gomez, "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • Jenna Ortega, "Wednesday"
  • Jean Smart, "Hacks" - nagrodzona
  • Ayo Edebiri, "The Bear"
  • Natasha Lyonne, "Poker Face"
"The Last of Us". Zwiastun drugiego sezonu serialu
Źródło: MAX

Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym 

  • Claire Danes, "Bestia we mnie"
  • Sarah Snook, "All Her Fault"
  • Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci" - nagrodzona
  • Rashida Jones, "Czarne lustro"
  • Amanda Seyfried, "Long Bright River"
  • Robin Wright, "The Girlfriend"

Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja 

  • Erin Doherty, "Dojrzewanie" - nagrodzona
  • Hannah Einbinder, "Hacks"
  • Catherine O'Hara, "Studio"
  • Carrie Coon, "Biały Lotos"
  • Parkey Posey, "Biały Lotos"
  • Aimee Lou Wood, "Biały Lotos"

Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja 

  • Ashley Walters, "Dojrzewanie"
  • Billy Crudup, "The Morning Show"
  • Jason Isaacs, "Biały Lotos"
  • Owen Cooper, "Dojrzewanie" - nagrodzony
  • Tramell Tillman, "Rozdzielenie"
  • Walton Goggins, "Biały Lotos"
wrona 1
"Biały Lotos" - zwiastun sezonu 3.
Źródło: Warner Bros. Discovery Poland

Najlepszy występ komediowy stand-up w telewizji 

  • "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
  • "Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life"
  • "Kevin Hart: Acting My Age"
  • "Kumail Nanjiani: Night Thoughts"
  • "Ricky Gervais: Mortality" - nagrodzony
  • "Sarah Silverman: Postmortem"

Najlepszy podcast

  • "Call Her Daddy"
  • "Good Hang with Amy Poehler" - nagrodzony
  • "SmartLess"
  • "Armchair Expert with Dax Shepard"
  • "The Mel Robbins Podcast"
  • "Up First"

Autorka/Autor: Tomasz-Marcin Wrona

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRIS TORRES

