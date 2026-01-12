Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych - film:
Najlepszy film dramatyczny
- "Frankenstein"
- "Hamnet" - nagrodzony
- "To był zwykły przypadek"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
Najlepsza komedia lub musical
- "Wielki Marty"
- "Bez wyjścia"
- "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzony
- "Blue Moon"
- "Bugonia"
- "Nowa fala"
Osiągnięcie kinowe i w box office
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "F1: Film"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Grzesznicy" - nagrodzony
- "Zniknięcia"
- "Wicked: Na dobre"
- "Mission: Impossible - The Final Reckoning"
- "Zwierzogród 2"
Najlepsza reżyseria
- Paul Thomas Anderson, "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzony
- Guillermo del Toro, "Frankenstein"
- Ryan Coogler, "Grzesznicy"
- Joachim Trier, "Wartość sentymentalna"
- Chloe Zhao, "Hamnet"
- Jafar Panahi, "To był zwykły przypadek"
Najlepszy scenariusz
- Maggie O'Farrell, Chloé Zhao "Hamnet"
- Paul Thomas Anderson "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzony
- Ryan Coogler "Grzesznicy"
- Joachim Trier, Eskil Vogt "Wartość sentymentalna"
- Jafar Panahi "To był zwykły przypadek"
- Josh Safdie, Ronald Bronstein "Wielki Marty"
Najlepsza aktorka w filmie dramatycznym
- Jessie Buckley, "Hamnet" - nagrodzona
- Jennifer Lawrence, "Zgiń, kochanie"
- Tessa Thompson, "Hedda"
- Julia Roberts, "Po polowaniu"
- Eva Victor, "Sorry, Baby"
- Renate Reinsve, "Wartość sentymentalna"
Najlepszy aktor w filmie dramatycznym
- Dwayne Johnson, "Smashing Machine"
- Jeremy Allen White, "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
- Joel Edgerton, "Sny o pociągach"
- Oscar Isaac. "Frankenstein"
- Michael B. Jordan, "Grzesznicy"
- Wagner Moura, "Tajny agent" - nagrodzony
Najlepszy aktor w komedii lub musicalu
- Timothée Chalamet, "Wielki Marty" - nagrodzony
- George Clooney, "Jay Kelly"
- Leonardo DiCaprio, "Jedna bitwa po drugiej"
- Ethan Hawke, "Blue Moon"
- Lee Byung Hun, "Bez wyjścia"
- Jesse Plemons, "Bugonia"
Najlepsza aktorka w komedii lub musicalu
- Rose Byrne, "Kopnęłabym cię, gdybym miała nogi" - nagrodzona
- Cynthia Erivo, "Wicked: Na dobre"
- Kate Hudson, "Song Sung Blue"
- Chase Infiniti, "Jedna bitwa po drugiej"
- Amanda Seyfried, "Testament Ann Lee"
- Emma Stone, "Bugonia"
Najlepszy aktor drugoplanowy
- Benicio Del Toro, "Jedna bitwa po drugiej"
- Jacob Elordi, "Frankenstein"
- Paul Mescal, "Hamnet"
- Sean Penn, "Jedna bitwa po drugiej"
- Adam Sandler, "Jay Kelly"
- Stellan Skarsgard, "Wartość sentymentalna" - nagrodzony
Najlepsza aktorka drugoplanowa
- Elle Fanning, "Wartość sentymentalna"
- Ariana Grande, "Wicked: Na dobre"
- Inga Ibsdotter Lilleaas, "Wartość sentymentalna"
- Amy Madigan, "Zniknięcia"
- Teyana Taylor, "Jedna bitwa po drugiej" - nagrodzona
- Emily Blunt, "Smashing Machine"
Najlepszy film animowany
- "Arco"
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle"
- "Elio"
- "K-popowe łowczynie demonów" - nagrodzony
- "Mała Amelia"
- "Zwierzogród 2"
Najlepszy film nieanglojęzyczny
- "To był zwykły przypadek" (Francja)
- "Bez wyjścia" (Korea Południowa)
- "Tajny agent" (Brazylia) - nagrodzony
- "Wartość sentymentalna" (Norwegia)
- "Głos Hind Rajab" (Tunezja)
- "Sirat" (Hiszpania)
Najlepsza muzyka
- Alexandre Desplat, "Frankenstein"
- Ludwig Göransson, "Grzesznicy" - nagrodzony
- Jonny Greenwood, "Jedna bitwa po drugiej"
- Max Richter, "Hamnet"
- Hans Zimmer, "F1: Film"
Najlepsza piosenka
- "Dream As One" z filmu "Avatar: ogień i popiół"
- "Golden" z filmu "K-popowe łowczynie demonów" - nagrodzona
- "I Lied to You" z filmu "Grzesznicy"
- "No Place Like Home" z filmu "Wicked: Na dobre"
- "The Girl in the Bubble" z filmu "Wicked: Na dobre"
- "Train Dreams" z filmu "Sny o pociągach"
Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych i nominowanych - telewizja:
Najlepszy serial dramatyczny
- "Dyplomatka"
- "The Pitt" - nagrodzony
- "Jedyna"
- "Rozdzielenie"
- "Kulawe konie"
- "Biały Lotos"
Najlepszy miniserial, antologia lub film telewizyjny
- "Dojrzewanie" - nagrodzony
- "All Her Fault"
- "Bestia we mnie"
- "Czarne lustra"
- "Kwestia seksu i śmierci"
- "The Girlfriend"
Najlepszy serial komediowy lub musical
- "Misja: Podstawówka"
- "Nikt tego nie chce"
- "Studio" - nagrodzony
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Hacks"
- "The Bear"
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Diego Luna, "Andor"
- Gary Oldman, "Kulawe konie"
- Mark Ruffalo, "Grupa zadaniowa"
- Adam Scott, "Rozdzielenie"
- Noah Wyle, "The Pitt" - nagrodzony
Najlepszy aktor w serialu komediowym lub musicalu:
- Adam Brody, "Nikt tego nie chce"
- Glen Powell, "Chad Powers"
- Jeremy Allen White, "The Bear"
- Martin Short, "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Steve Martin, "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Seth Rogen, "Studio" - nagrodzony
Najlepszy aktor w miniserialu, antologii lub filmie telewizyjnym
- Charlie Hunnam, "Potwory"
- Jacob Elordi, "Ścieżki na daleką północ"
- Paul Giamatti, "Czarne lustro"
- Matthew Rhys, "Bestia we mnie"
- Jude Law, "Black Rabbit"
- Stephen Graham, "Dojrzewanie" - nagrodzony
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
- Bella Ramsey, "The Last of Us"
- Britt Lower, "Rozdzielenie"
- Helen Mirren, "MobLand"
- Kathy Bates, "Matlock"
- Kerri Russell, "Dyplomatka"
- Rhea Seehorn, "Jedyna" - nagrodzona
Najlepsza aktorka w serialu komediowym lub musicalu
- Kristen Bell, "Nikt tego nie chce"
- Selena Gomez, "Zbrodnie po sąsiedzku"
- Jenna Ortega, "Wednesday"
- Jean Smart, "Hacks" - nagrodzona
- Ayo Edebiri, "The Bear"
- Natasha Lyonne, "Poker Face"
Najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym
- Claire Danes, "Bestia we mnie"
- Sarah Snook, "All Her Fault"
- Michelle Williams, "Kwestia seksu i śmierci" - nagrodzona
- Rashida Jones, "Czarne lustro"
- Amanda Seyfried, "Long Bright River"
- Robin Wright, "The Girlfriend"
Najlepsza aktorka drugoplanowa - telewizja
- Erin Doherty, "Dojrzewanie" - nagrodzona
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Catherine O'Hara, "Studio"
- Carrie Coon, "Biały Lotos"
- Parkey Posey, "Biały Lotos"
- Aimee Lou Wood, "Biały Lotos"
Najlepszy aktor drugoplanowy - telewizja
- Ashley Walters, "Dojrzewanie"
- Billy Crudup, "The Morning Show"
- Jason Isaacs, "Biały Lotos"
- Owen Cooper, "Dojrzewanie" - nagrodzony
- Tramell Tillman, "Rozdzielenie"
- Walton Goggins, "Biały Lotos"
Najlepszy występ komediowy stand-up w telewizji
- "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
- "Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life"
- "Kevin Hart: Acting My Age"
- "Kumail Nanjiani: Night Thoughts"
- "Ricky Gervais: Mortality" - nagrodzony
- "Sarah Silverman: Postmortem"
Najlepszy podcast
- "Call Her Daddy"
- "Good Hang with Amy Poehler" - nagrodzony
- "SmartLess"
- "Armchair Expert with Dax Shepard"
- "The Mel Robbins Podcast"
- "Up First"
