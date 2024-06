Zarzuty w związku ze śmiercią Matthew Perry'ego? Decyzja "wkrótce"

Dochodzenie mające ustalić, w jaki sposób Matthew Perry wszedł w posiadanie środków zawierających ketaminę, prowadzone jest przez policję w Los Angeles, Agencję do Walki z Narkotykami (DEA), amerykańską pocztę (USPS) oraz prokuraturę federalną - podała w środę stacja ABC News. Powołując się na źródła w organach ścigania wskazała ona, że dochodzenie to "dobiega końca", a w prokuraturze "wkrótce" zapadnie decyzja, czy w jego rezultacie zostaną wielu osobom postawione zarzuty.

Również w środę "Los Angeles Times", powołując się na swoje źródła w organach ścigania podał, że już wkrótce prokuratura "ostatecznie zadecyduje", czy osobom mającym związek z dostarczeniem Perry'emu ketaminy zostaną postawione zarzuty. Według ABC News, włączenie do dochodzenia poczty "może wskazywać, że na pewnym etapie leki lub płatności zostały przesłane (do Perry'ego -red.) pocztą".

Matthew Perry zmarł w wieku 54 lat

Sekcja zwłok wykazała, że poziom tego środka we krwi był podobny do poziomu stosowanego podczas znieczulenia ogólnego. "Biorąc pod uwagę wysoki poziom ketaminy wykryty w jego pośmiertnych próbkach krwi, głównymi skutkami śmiertelnymi byłaby zarówna nadmierna stymulacja układu krążenia, jak i depresja oddechowa" - stwierdzono w raporcie z sekcji zwłok. Badanie stwierdziło ponadto utonięcie, chorobę wieńcową oraz buprenorfinę - lek stosowany w leczeniu uzależnienia od opioidów - jako czynniki przyczyniające się do jego śmierci. Uznano, że doszło do wypadku, bez dowodów popełnienia przestępstwa.