"Język 'dobrej zmiany' tworzy specyficzną wizję świata, bardzo często zdeformowaną"

"Ten język daje nam gotowe oceny"

Michał Rusinek uznał, że w przypadku poprzedniej ekipy rządzącej używanie języka w takim celu "nie składało się w tak spójny obraz". - To były pojedyncze przypadki, nie miały takiej bazy ideologicznej. Nie był to przemyślany projekt, z jakim mamy do czynienia teraz - przekonywał Rusinek. - Język "dobrej zmiany" to jest język, który tworzy specyficzną wizję świata, bardzo często zdeformowaną w stosunku do tego świata, który obserwujemy - zauważyła Kłosińska.