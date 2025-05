Kilkanaście nagród dla TVN Warner Bros. Discovery na World Media Festivals 2025

Bliski człowiek Łukaszenki mieszka w stolicy, a w Polsce prowadzi interesy. Jak to możliwe? Źródło: Fakty TVN

Jedna nagroda główna, a także pięć złotych i osiem srebrnych trafiły w tym roku do dziennikarzy oraz tytułów związanych z TVN Warner Bros. Discovery na World Media Festivals. Wśród laureatów są serial "Lady Love", a także dokumenty takie jak "Człowiek Łukaszenki w Warszawie" czy "Łowcy skór". Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się w Berlinie.

W tym roku Grand Prix, czyli nagroda główna konkursu powędrowała do serialu "Lady Love".

Przedstawia on historię Lucyny Liss - młodej dziewczyny, która zdobyła sławę w branży dla dorosłych i zmieniła zasady gry w zdominowanym przez mężczyzn świecie. To serial obyczajowy z wątkiem kryminalnym, osadzony w rzeczywistości lat 80. w RFN i lat 90. w Polsce okresu transformacji. Scenariusz inspirowany jest prawdziwymi historiami.

Serial można obejrzeć na platformie Max.

Złote i srebrne nagrody

Złotą nagrodę w swoich kategoriach otrzymało pięć tytułów związanych z TVN Warner Bros. Discovery. Są to:

"Lady Love" (kategoria Rozrywka: Seriale - Dramat i Melodramat).

"Łowcy skór" Aleksandt Potoczek (kategoria Dokument: True Crime).

To miniserial dokumentalny współautorstwa Aleksandry Potoczek. Produkcja powraca do historii o głośnym układzie pomiędzy właścicielami zakładów pogrzebowych i pracownikami pogotowia ratunkowego w Łodzi, który wstrząsnął opinią publiczną w Polsce dwadzieścia lat temu. Dokument jest dostępny na platformie Max.

"Klara" (kategoria: Rozrywka: Seriale - Komedia).

Jest to serial Player Original nakręcony na podstawie debiutu literackiego Izabeli Kuny. Produkcja z przymrużeniem oka pokazuje życie czterdziestoparoletniej singielki marzącej o miłości życia.

"To ja byłam winna" Małgorzaty Marczok (kategoria Dokument: Etyka i Religia).

To reportaż "Czarno na białym" o historii kobiety, która opisała, jak molestowane przez księdza dziecko odważyło się o wszystkim opowiedzieć dorosłym. I jak ci uznali, że to ona była winna. Gdy dziennikarze ruszyli tym tropem, okazało się, że to wierzchołek góry lodowej

"Człowiek Łukaszenki w Warszawie" Bertolda Kittla (kategoria Wiadomości i Bieżące Wydarzenia: Raport Śledczy).

Kilka lat temu władze PiS pozwoliły zamieszkać w Warszawie Aleksandrowi Moszeńskiemu. To oligarcha z najbliższego kręgu białoruskiego dyktatora Alaksandra Łukaszenki. Moszeński nigdy nie odciął się od białoruskiego reżimu i wspierał Łukaszenkę w trakcie brutalnej pacyfikacji protestów po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Białoruski oligarcha swobodnie podróżuje pomiędzy Polską a Białorusią. Wynajmuje w Warszawie apartament, prowadzi tu także swoje interesy. Jak to możliwe? Pokazał to w swoim reportażu Bertold Kittel.

Wśród laureatów srebrnych nagród są:

Ewa Galica za materiał "Krąg Putina. Tajemnice rosyjskich majątków w Europie" (Dokument: Polityka),

Artur Molęda za materiał "Strażnicy nieba" (Wiadomości i Bieżące Wydarzenia: Bieżące Wydarzenia),

Łukasz Frątczak i Dariusz Kubik za materiał "Fuzja (nie)kontrolowana" (Wiadomości i Bieżące Wydarzenia: Wydarzenia Publiczne), Małgorzata Mielcarek za materiał "Miałam aborcję. Nie żałuję" (Dokument: Sprawiedliwość Społeczna), Rut Kurkiewicz i Wojciech Szumowski za "Podziemne państwo pomocowe" (Dokument: Aktywizm), Piotr Szymanek i Tomasz Słomczyński za "Ocalałe" (Dokument: Bieżące Wydarzenia), Martyna Wojciechowska i Hanna Jewsiewicka za "A jeśli jutro wojna się skończy?" (Dokument: Prawa Człowieka) Michał Przedlacki "Żołnierki Ukrainy" (Dokument: Sprawy Globalne)

World Media Festival

World Media Festivals to ustanowiony w 2000 roku konkurs o zasięgu globalnym. Doceniane są w nim treści w zakresie produkcji telewizyjnych, internetowych i prasy. Festiwal ten należy do najważniejszych wydarzeń w branży.

Gala wręczenia nagród tegorocznej, 26. edycji tego wydarzenia, odbyła się we wtorek w Berlinie.

