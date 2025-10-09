Eksmisja legendarnej "Caffe Greco". Gościli w niej Mickiewicz, Słowacki czy Sienkiewicz

Kawiarnia "Caffe Greco" w Rzymie na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Na mocy decyzji sądu historyczna rzymska kawiarnia "Caffe Greco" została opieczętowana, a klucze do niej przekazane właścicielom, czyli dyrekcji szpitala znajdującego się w kamienicy przy via Condotti - podała agencja Ansa. W procedurze uczestniczyli urzędnik sądowy i karabinierzy.

Ostatnie lata przyniosły zaostrzenie sporu między właścicielami lokalu a zarządcą kawiarni, będącej też największą na świecie dostępną dla wszystkich prywatną galerią sztuki.

W założonym w 1760 roku miejscu spotkań intelektualistów i artystów z całej Europy było ponad 300 dzieł sztuki: obrazów, rzeźb i innych zabytkowych przedmiotów, w tym wiele polskich pamiątek.

Caffe Greco przy via Condotti w Rzymie Źródło: Shutterstock

Pod koniec września karabinierzy z oddziału ds. ochrony dziedzictwa kultury skonfiskowali kolekcję cennych dzieł sztuki po tym, gdy w toku śledztwa ustalono, że najemca nieruchomości wywiózł je do dwóch magazynów, nie mając na to wymaganej zgody.

Sądowy spór o historyczną kawiarnię rozpoczął się w 2017 roku, kiedy wygasł kontrakt w sprawie najmu lokalu. Dyrekcja rzymskiego szpitala postanowiła wtedy kilkakrotnie podnieść czynsz.

Dyrekcja szpitala chce ponownie otworzyć kawiarnię

Włoski Sąd Najwyższy orzekł w zeszłym roku, że właściciel nieruchomości ma prawo ją odzyskać pod warunkiem, że nie zostanie zmieniona historyczna tożsamość tego miejsca. Dyrekcja szpitala zapewniła, że jej absolutnym priorytetem jest ponowne otwarcie kawiarni.

"Caffe Greco", podlegająca od 1953 roku specjalnej ochronie ministerstwa kultury Włoch, była miejscem spotkań elity artystycznej Europy. Odwiedzali ją między innymi Charles Baudelaire, Friedrich Nietzsche, Johann Wolfgang von Goethe, Hans Christian Andersen, Stendhal, Antonio Canova, James Joyce.

Kawiarnię odwiedziło również wielu Polaków: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Henryk Sienkiewicz i Czesław Miłosz. W obronie lokalu stawała w minionych latach również Ambasada RP we Włoszech.

